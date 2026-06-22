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Cómo conseguir entradas para los dieciseisavos de final del Mundial de Alemania: precios, partidos en el Gilette Stadium, ofertas de última hora y más

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Alemania se clasifica para las eliminatorias del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Alemania, primera del Grupo E, jugará los octavos de final el lunes 29 de junio a las 16:30 (hora local) en el Boston Stadium.

Su rival será el tercer clasificado de los grupos A, B, C, D o F, con selecciones como República Checa, Escocia o Suecia.

¿A qué hora comienza el partido de Alemania en los octavos de final del Mundial?

¿Cómo comprar entradas para el partido de Alemania en los octavos de final del Mundial?

Los sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Alemania vs. [por confirmar] del Mundial?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares; en reventa los montos suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Etapa / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos de alta demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

28 de junio – 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490–7 875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Alemania vs. (por confirmar) en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Alemania vs. por confirmar

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