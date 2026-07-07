Cómo conseguir entradas para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026: Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y otros posibles enfrentamientos

El drama de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha alcanzado su punto álgido.

Tras superarse el ecuador de los octavos, el cuadro ha dado un vuelco total y del 9 al 11 de julio se vivirán duelos trepidantes por toda Norteamérica.

Con los tres anfitriones fuera y la pentacampeona Brasil eliminada, el panorama ha cambiado: ya se confirmaron Francia-Marruecos, Noruega-Inglaterra y España-Bélgica.

Ya se conocen tres de cada cuatro equipos clasificados, garantizando duelos de alto voltaje, mientras que las últimas plazas se disputarán con intensidad.

¿Quiénes se han clasificado para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?

Fecha Partido Lugar Entradas Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos Estadio Gillette (Boston) Entradas Viernes 10 de julio España vs. Bélgica Estadio SoFi (Los Ángeles) Entradas Sábado 11 de julio Noruega vs. Inglaterra Estadio Hard Rock (Miami) Entradas Sábado 11 de julio Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia Estadio Arrowhead (Kansas City) Entradas

Cómo comprar entradas para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles son mínimas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Los precios varían según la fase de venta, pero para los cuatro cuartos de final arrancan entre 275 y 1690 dólares, según el estadio:

Sede Precio nominal Precio medio de reventa Entradas Estadio SoFi (Los Ángeles) 410–1690 $ 4.760–11.500 $ Entradas Estadio Hard Rock (Miami) 295–1 690 $ 1.955–8.500 $+ Entradas Gillette Stadium (Boston) 275–1 125 $ 950 $ - 4.500 $ Entradas Estadio Arrowhead (Kansas City) 275 $ – 1 125 $ 3.900 $ – 10.000 $ Entradas

¿Qué esperar de los cuartos de final del Mundial 2026?

En 2022 hubo empates memorables: Brasil y Portugal cayeron ante Croacia y Marruecos, respectivamente.

Francia superó a Inglaterra en un duelo épico, y en la recordada «Batalla de Lusail» —con 18 amarillas y 1 roja, récord en la Copa—, Argentina necesitó la prórroga para eliminar a una tenaz Holanda.

El torneo de 2026 ya ha deparado una increíble dosis de emoción, dando un vuelco total al cuadro.

La gran favorita, Brasil, quedó eliminada tras perder 2-1 en octavos ante la Noruega de Erling Haaland, lo que genera un duelo épico en cuartos entre noruegos e Inglaterra (que venció 3-2 a la anfitriona México en el Azteca).

Por su parte, Kylian Mbappé y Francia se han clasificado sin problemas para los cuartos de final, lo que da lugar a una esperadísima revancha de las semifinales de Catar 2022 contra una peligrosa selección de Marruecos.

Al igual que sus compañeros coanfitriones, Canadá y México, Estados Unidos también cayó en los octavos de final, tras la cómoda victoria de Bélgica por 4-1 sobre los hombres de Pochettino en Seattle. Los Diablos Rojos se enfrentarán ahora a España, que se impuso en el derbi ibérico a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Treinta años después de que EE. UU. 1994 batiera récords, la edición ampliada de 2026 se confirma como el Mundial más grande, ruidoso y volátil de la historia.

¿Cuáles son las sedes de los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?