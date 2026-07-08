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Cómo conseguir entradas para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026: Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para los épicos enfrentamientos de cuartos de final: ya se han confirmado todos los partidos

La emoción del Mundial 2026 alcanza su pico. 

Del 9 al 11 de julio se disputarán duelos intensos por toda Norteamérica.

Con los tres anfitriones fuera y la sorpresiva eliminación de Brasil, pentacampeón del mundo, el panorama de los cuartos de final ha cambiado: Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.

¿Quieres estar en los estadios y descubrir quién avanza a semifinales? GOAL te ofrece la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026: cómo reservarlas, precios y mucho más.

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¿Quiénes se han clasificado para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?

FechaPartido (hora local de inicio)SedeEntradas
Jueves 9 de julioFrancia - Marruecos (16:00 h, hora del Este)Estadio Gillette (Boston)Entradas
Viernes 10 de julioEspaña vs. Bélgica (12:00 h, hora del Pacífico)Estadio SoFi (Los Ángeles)Entradas
Sábado 11 de julioNoruega vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)Estadio Hard Rock (Miami)Entradas
Sábado 11 de julioArgentina vs. Suiza (20:00 h CDT)Estadio Arrowhead (Kansas City)Entradas

Cómo comprar entradas para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Los precios varían según la fase de venta, pero las localidades para los cuatro cuartos de final arrancan desde 275 hasta 1690 dólares, según el estadio:

SedePrecio nominalPrecio medio de reventaEntradas
Estadio SoFi (Los Ángeles)410–1690 $4.760 $ - 11.500 $Entradas
Estadio Hard Rock (Miami)295–1 690 $1.955 $ - 8.500 $+Entradas
Gillette Stadium (Boston)275–1 125 $950–4.500 $Entradas
Estadio Arrowhead (Kansas City)275 $ - 1 125 $3.900 $ – 10.000 $Entradas

¿Qué esperar de los cuartos de final del Mundial 2026?

En 2022 hubo empates memorables: Brasil y Portugal cayeron ante Croacia y Marruecos, respectivamente.

Francia superó a Inglaterra en un duelo épico, y en la recordada «Batalla de Lusail» —con 18 amarillas y 1 roja, récord en la Copa—, Argentina necesitó la prórroga para eliminar a una tenaz Holanda.

El torneo de 2026 ya ha deparado una increíble dosis de emoción, dando un vuelco total al cuadro. 

La gran favorita, Brasil, quedó eliminada tras perder 2-1 en octavos ante la Noruega de Erling Haaland, lo que genera un duelo épico en cuartos entre noruegos e Inglaterra (que venció 3-2 a la anfitriona México en el Azteca).  

Por su parte, Kylian Mbappé y Francia avanzaron sin problemas a cuartos, donde buscarán la revancha de las semifinales de Catar 2022 ante una peligrosa Marruecos.

Al igual que sus compañeros coanfitriones, Canadá y México, Estados Unidos también cayó en octavos tras la cómoda victoria de Bélgica por 4-1 sobre el equipo de Pochettino en Seattle. Los «Diablos Rojos» se medirán a España, que venció a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
En la parte baja del cuadro, Argentina firmó una remontada histórica ante Egipto (3-2) y ahora desafiará a Suiza, verdugo de Colombia en los penaltis, por un lugar en semifinales.

Treinta años después de que EE. UU. 1994 batiera récords, la edición ampliada de 2026 se confirma como el Mundial más grande, ruidoso y volátil de la historia.

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Lionel Messi lidera la tabla tras anotar su octavo gol, frente a Egipto, y ya suma nueve encuentros consecutivos viendo puerta en Mundiales, serie que inició en los octavos de final de Catar 2022 ante Australia.

Jugador (Selección)GolesPróximo partido – Entradas
Lionel Messi (Argentina)8vs. Suiza – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)7contra Marruecos - Entradas
Erling Haaland (Noruega)7vs Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)6contra Noruega - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)4vs Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)4vs. Marruecos - Entradas
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)4vs Bélgica - Entradas


Lionel Messi lidera la lista histórica de goleadores del torneo con 21 tantos en seis ediciones (2006-2026).

¿Cuáles son las sedes de los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Estadio (Ciudad)Capacidad
Gillette Stadium (Boston)63 815 
Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
Estadio SoFi (Los Ángeles)69 650
Estadio Hard Rock, Miami64 091

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