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Supercopa
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Signal Iduna Park
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Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets

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Cómo conseguir entradas para la Supercopa de Alemania 2026: Dortmund vs Bayern de Múnich, información del 22 de agosto, Signal Iduna Park y más

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Bayern Múnich

Podrías poner rumbo a Dortmund para uno de los grandes momentos del calendario futbolístico alemán

La DFL-Supercup, también conocida como Franz Beckenbauer Supercup, el duelo anual entre los campeones de la Bundesliga y la DFB-Pokal, se celebra en Dortmund el 22 de agosto y ya puedes reservar entradas para el partido.

Como el Bayern de Múnich logró el doblete de liga y copa la pasada temporada por 14.ª vez en su historia, el Dortmund, que terminó segundo en la Bundesliga, será su rival. Aunque el BVB parte como no favorito en este nuevo duelo de 'Der Klassiker', sí cuenta con la ventaja de jugar en casa, ya que el encuentro se disputará en el Signal Iduna Park.

Será la décima vez que los dos gigantes alemanes compitan por el título de la Supercopa y el Bayern tiene actualmente una ventaja de 5-4. ¿Estamos ante otro clásico alemán?

Deja que GOAL te cuente todo sobre las entradas para la DFL-Supercup, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich?

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Supercopa - Final
Signal Iduna Park

Cómo comprar entradas para la DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich

Como club anfitrión de la DFL-Supercup, el Borussia Dortmund gestionó las fases oficiales de venta de entradas a través de la 'BVB Ticket Shop'.

La preventa para los socios del Dortmund se abrió el 10 de julio, mientras que la preventa general para el público comenzó el 14 de julio.

La fase de solicitud para los aficionados del Bayern de Múnich que buscaban entradas de visitante se abrió oficialmente el 27 de mayo, inmediatamente después del anuncio de la sede. Los aficionados podían enviar solicitudes para el sorteo a través de la FC Bayern Ticket Shop.

Si no pudiste conseguir asientos a través de los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena echar un vistazo a mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich?

Como la DFL-Supercup (Franz Beckenbauer Supercup) está organizada directamente por la Liga Alemana de Fútbol (DFL), los precios están muy regulados para mantener el fútbol al alcance de todos. Los precios oficiales de las entradas para el evento oscilaban entre 16,50 € y 38,50 €, y se dividían de la siguiente manera:

  • De pie: 16,50 €
  • Entradas de asiento (categoría de precio 5): 31,90 €
  • Entradas de asiento (categoría de precio 4): 38,50 €

Sigue de cerca los portales de entradas de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, así como los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Dónde se juega la DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich?

Signal Iduna Park (Dortmund)

El Signal Iduna Park (Westfalenstadion) es un estadio de fútbol de Dortmund, Alemania. Es el estadio más grande de Alemania y ha sido el estadio del Borussia Dortmund desde su inauguración en 1974.

Para los partidos del BVB, la capacidad es de 81.365 espectadores con zonas de asiento y de pie, mientras que para los partidos internacionales, solo con asientos, es de 65.829.

La Sudtribune (South Bank), con capacidad para 24.454 personas, es la mayor grada para espectadores de pie del fútbol europeo. Famosa por la intensa atmósfera que genera, la grada sur ha recibido el apodo de Die Gelbe Wand, que significa 'The Yellow Wall'.

Además de partidos del Dortmund, el Signal Iduna Park ha albergado encuentros de dos Mundiales de la FIFA anteriores (1974 y 2006) y de una Eurocopa de la UEFA (Euro 2024), además de la final de la Copa de la UEFA de 2001, así como varios amistosos de selecciones y partidos de clasificación para torneos mundiales y europeos.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la DFL-Supercup?

Año

Ganadores

Subcampeones

Marcador

2025

Bayern Munich

VfB Stuttgart

2-1

2024

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

4-3 en penaltis

2023

RB Leipzig

Bayern Munich

3-0

2022

Bayern Munich

RB Leipzig

5-3

2021

Bayern Munich

Borussia Dortmund

3-1

2020

Bayern Munich

Borussia Dortmund

3-2

2019

Borussia Dortmund

Bayern Munich

2-0

2018

Bayern Munich

Eintracht Frankfurt

5-0

2017

Bayern Munich

Borussia Dortmund

5-4 en penaltis

2016

Bayern Munich

Borussia Dortmund

2-0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Todo lo que necesitas saber

Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Forma

BVB

BVB - Formulario

SVW
W0-2
RWO
W1-3
F95
L2-1
OSA
L1-0
FCT
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FCB

FCB - Formulario

WOB
W0-1
KOE
W5-1
VFB
W3-0
SVW
L2-1
REG
W0-15
Gol marcado (encajado)
25/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateBayern Múnich
1
2
2
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
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Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
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Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
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Bayern Múnich
FCB
1
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
F
8Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Noticias de los equipos

Borussia Dortmund contra Bayern Múnich alineaciones probables

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FCB
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FCB

Manager

  • N. Kovac


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