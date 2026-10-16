El mayor escenario del béisbol vuelve este octubre: la Serie Mundial de 2026 comenzará el viernes 23 de octubre.

El campeón de la Liga Nacional ya está decidido: los Milwaukee Brewers sorprendieron al barrer en cuatro partidos a Los Angeles Dodgers, vigentes campeones de las dos últimas ediciones, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Así acabaron con las aspiraciones de Los Ángeles de lograr un tercer título consecutivo y se clasificaron para la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

Milwaukee espera ahora al ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en la que los Cleveland Guardians aventajan 2-1 a los Tampa Bay Rays. Con el mejor balance de la temporada regular de las Grandes Ligas, 103-59, los Brewers se han asegurado la ventaja de jugar en casa en la Serie Mundial.

¿Cuándo es la Serie Mundial de 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Viernes 23 de octubre Partido 1 de la Serie Mundial: campeón de la Liga Americana (CLE o TB) en casa de los Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Entradas Sábado 24 de octubre Partido 2 de la Serie Mundial: campeón de la Liga Americana (CLE o TB) en casa de los Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Entradas Lunes 26 de octubre Partido 3 de la Serie Mundial: Milwaukee Brewers en casa del campeón de la Liga Americana Progressive Field (CLE) o Tropicana Field (TB) Entradas Martes 27 de octubre Partido 4 de la Serie Mundial: Milwaukee Brewers en casa del campeón de la Liga Americana Progressive Field (CLE) o Tropicana Field (TB) Entradas Miércoles 28 de octubre* Partido 5 de la Serie Mundial: Milwaukee Brewers en casa del campeón de la Liga Americana Progressive Field (CLE) o Tropicana Field (TB) Entradas Viernes 30 de octubre* Partido 6 de la Serie Mundial: campeón de la Liga Americana (CLE o TB) en casa de los Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Entradas Sábado 31 de octubre* Partido 7 de la Serie Mundial: campeón de la Liga Americana (CLE o TB) en casa de los Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Entradas

*Se jugará solo si es necesario. La Serie Mundial sigue un formato 2-3-2: el equipo con mejor balance en la temporada regular de 2026 será local en los partidos 1, 2, 6 y 7. Los dos participantes no se confirmarán hasta que terminen las Series de Campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional en la semana del 19 al 20 de octubre. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque la fecha para conocer los enfrentamientos y las horas exactas de inicio.

¿Dónde comprar entradas para la Serie Mundial de 2026?

Conseguir entradas para la Serie Mundial por los canales oficiales es difícil.

Los abonos para la postemporada se venden en gran medida a los abonados de cada equipo mucho antes de octubre y, una vez eliminado un club, las entradas que queden disponibles desaparecen en cuestión de horas.

Ya hay entradas disponibles para los partidos de Milwaukee como local: Tras la conquista del título de la Liga Nacional por parte de los Brewers, ya hay anuncios activos para los partidos 1, 2, 6 y 7 en el American Family Field.

Pendientes las entradas para los partidos del campeón de la Liga Americana como local: Los anuncios para los partidos 3, 4 y 5 aparecerán en cuanto concluya la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Cleveland y Tampa Bay.

Si te cuesta conseguir entradas, también puedes acudir a plataformas de reventa para encontrar localidades de última hora. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la plataforma en la que vayas a comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Serie Mundial de 2026?

Los precios de las entradas para la Serie Mundial en el mercado secundario dependen en gran medida del tamaño de los mercados de los equipos y del tiempo que llevan sin ganar un título.

Con Milwaukee en su primera Serie Mundial en 44 años, la demanda local en Wisconsin ya está batiendo récords de la franquicia.

Los últimos años sirven de referencia:

2023: Dos contendientes de mercados más pequeños registraron un precio medio de unos 685 $ por entrada.

2024: Un histórico duelo entre Dodgers y Yankees, dos equipos de grandes mercados, elevó el precio mínimo de las entradas para el primer partido por encima de los 1.300 $ y la media de la serie por encima de los 1.400 $.

2025: Con enfrentamientos más equilibrados, los precios mínimos se situaron entre 650 $ y 900 $.

Precios previstos para 2026:

Localidades de pie y asientos en las gradas superiores: entre unos 650 $ y 950 $ para los primeros partidos.

Partidos decisivos o de fin de semana: se espera que los precios mínimos superen los 1.200 $ y lleguen a los 1.800 $, especialmente para los partidos 1 y 2 en Milwaukee.

Asientos en zonas de club y palcos junto a los banquillos: suelen alcanzar importes de cuatro o cinco cifras, sobre todo si los partidos 6 y 7 pueden decidir el título.

Todo lo que debes saber sobre la Serie Mundial

La Serie Mundial es la final de las Grandes Ligas de Béisbol y enfrenta a los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional. Se disputó por primera vez en 1903 y es el campeonato más antiguo que se sigue celebrando de forma continuada en el deporte profesional de las grandes ligas norteamericanas. El ganador recibe el Trofeo del Comisionado. Los New York Yankees son la franquicia que más veces lo ha conquistado, con 27 títulos.

La edición de 2026 sigue el formato habitual al mejor de siete partidos, con una distribución 2-3-2: el equipo con mejor balance en la temporada regular juega en casa los partidos 1 y 2 y, si son necesarios, el 6 y el 7. El otro equipo es local en los partidos 3 y 4 y en un posible quinto encuentro. El calendario de la postemporada de este año se concentra en octubre: la ronda de comodines comienza el 29 de septiembre, las Series Divisionales arrancan el 3 de octubre y las Series de Campeonato, el 11 de octubre, antes de que la Serie Mundial empiece el 23 de octubre. Todos los partidos se emiten en FOX en Estados Unidos, además de FOX Deportes para la cobertura en español y FOX One para la retransmisión en streaming.

La gran historia de cara a octubre es el intento de los Dodgers de conquistar su tercer título consecutivo, algo que ningún equipo ha logrado desde que los Yankees encadenaron tres campeonatos entre 1998 y 2000. Tanto si Los Ángeles vuelve a la Serie Mundial como si se abre paso un equipo diferente, como los Brewers, los Red Sox o los Braves, GOAL actualizará esta página con los participantes confirmados, la sede y la información sobre las entradas en cuanto concluyan las Series de Campeonato.