La Premier League inglesa sigue siendo una de las competiciones más emocionantes del fútbol mundial, con grandes clubes y jugadores que ofrecen acción semana tras semana. Tras la temporada 2025/26, los aficionados esperan con impaciencia el inicio de la 2026/27.
El Arsenal, campeón tras 22 años, deberá defender el título ante Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Aston Villa y Newcastle.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre las entradas para la Premier League, incluyendo dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.
Próximos partidos y entradas de la 1.ª jornada de la Premier League
|Fecha y hora (GMT)
|Partido
|Entradas
|Viernes 21 de agosto, 20:00
|Arsenal - Coventry City
|Entradas
|Sábado 22 de agosto, 12:30
|Hull City - Manchester United
|Entradas
|Sábado 22 de agosto, 15:00
|Everton - Crystal Palace
|Entradas
|Sábado 22 de agosto, 15:00
|Ipswich Town - Sunderland
|Entradas
|Sábado 22 de agosto, 15:00
|Nottingham Forest - Leeds United
|Entradas
|Sábado 22 de agosto, 17:30
|Brentford - Tottenham Hotspur
|Entradas
|Domingo 23 de agosto, 14:00
|Brighton & Hove Albion - Aston Villa
|Entradas
|Domingo 23 de agosto, 14:00
|Manchester City - Bournemouth
|Entradas
|Domingo 23 de agosto, 16:30
|Newcastle United - Liverpool
|Entradas
|Lunes 24 de agosto, 20:00
|Fulham - Chelsea
|Entradas
Próximos partidos de la 2.ª jornada de la Premier League y entradas
|Fecha y hora (GMT)
|Partido
|Entradas
|Viernes 28 de agosto, 20:00
|Crystal Palace - Manchester City
|Entradas
|Sábado 29 de agosto, 12:30
|Liverpool - Nottingham Forest
|Entradas
|Sábado 29 de agosto, 15:00
|Bournemouth - Everton
|Entradas
|Sábado 29 de agosto, 15:00
|Coventry City - Hull City
|Entradas
|Sábado 29 de agosto, 17:30
|Tottenham Hotspur - Newcastle United
|Entradas
|Domingo 30 de agosto, 14:00
|Chelsea - Brighton & Hove Albion
|Entradas
|Domingo 30 de agosto, 14:00
|Leeds United - Brentford
|Entradas
|Domingo 30 de agosto, 14:00
|Sunderland - Fulham
|Entradas
|Domingo 30 de agosto, 16:30
|Manchester United - Ipswich Town
|Entradas
|Lunes 31 de agosto, 20:00
|Aston Villa - Arsenal
|Entradas
Cómo comprar entradas para la Premier League
Puedes comprar entradas individuales, abonos de temporada o paquetes de hospitalidad a través de los portales oficiales de los clubes.
Los clubes de la Premier suelen vender las entradas en tres fases:
- Primero, a los abonados.
- Después, a los que ya hayan ido a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
- Por último, al público en general durante la venta libre.
Si no consigues entradas por los canales oficiales o buscas entradas de última hora, puedes consultar mercados secundarios verificados como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?
El precio varía según el club, la categoría (adulto, joven, estudiante, mayor) y la ubicación de la butaca.
Además, la ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio: las mejores vistas cuestan más. Algunos clubes también categorizan los partidos; los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, son más caros.
Además, la Premier League mantiene un tope de 30 libras para las entradas de visitante, lo que puede ser una opción más barata o con más disponibilidad.
A continuación, GOAL ofrece un desglose de los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos previstos de los abonos de temporada.
Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas
|Club
|Estadio
|Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos)
|Rango de precios de los abonos de temporada
|Entradas
|Arsenal
|Estadio Emirates
|31–168 £
|1 290 £ - 2 195 £
|Entradas para el Arsenal
|Aston Villa
|Villa Park
|49 £ - 99 £
|703 £ - 1 297 £
|Entradas para el Aston Villa
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|43 £ - 61 £
|436 £ - 960 £
|Entradas para el Bournemouth
|Brentford
|Estadio Gtech Community
|30 £ - 60 £
|485 £ - 635 £
|Entradas para el Brentford
|Brighton & Hove Albion
|Estadio American Express Community
|34 £ - 78 £
|630 £ - 995 £
|Entradas para el Brighton
|Chelsea
|Stamford Bridge
|27 £ - 83 £
|700 £ - 1 095 £
|Entradas para el Chelsea
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|32 £ - 45 £
|625 £ - 800 £
|Entradas para el Coventry
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|46 £ - 80 £
|600 £ - 770 £
|Entradas para el Crystal Palace
|Everton
|Estadio Hill Dickinson
|55–75 £
|640 £ - 965 £
|Entradas para el Everton
|Fulham
|Craven Cottage
|35 £ - 125 £
|470 £ - 3 100 £
|Entradas para el Fulham
|Hull City
|Estadio MKM
|24 £ - 35 £
|396 £ - 600 £
|Entradas para el Hull City
|Ipswich Town
|Portman Road
|28–48 £
|469 £ - 747 £
|Entradas para el Ipswich
|Leeds United
|Elland Road
|32 £ - 47 £
|632 £ - 1 159 £
|Entradas para el Leeds
|Liverpool
|Anfield
|30–62 £
|734 £ - 931 £
|Entradas para el Liverpool
|Manchester City
|Estadio Etihad
|30 £ - 60 £
|490 £ - 1 030 £
|Entradas para el Manchester City
|Manchester United
|Old Trafford
|32 £ - 97 £
|646 £ - 1 177 £
|Entradas para el Manchester United
|Newcastle United
|St James’ Park
|24 £ - 75 £
|380 £ - 987 £
|Entradas para el Newcastle
|Nottingham Forest
|City Ground
|45–70 £
|575 £ - 915 £
|Entradas para el Nottingham Forest
|Sunderland
|Stadium of Light
|35 £ - 56 £
|590 £ - 720 £
|Entradas para el Sunderland
|Tottenham Hotspur
|Estadio del Tottenham Hotspur
|40 £ - 125 £
|856 £ – 2 223 £
|Entradas para el Tottenham
¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?
Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de entrada general para la temporada 2026/27.
Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham tienen listas de espera de más de 10-20 años: el Tottenham supera los 80 000 aficionados, mientras que Liverpool y Manchester United piden décadas de fidelidad. Incluso clubes con estadios pequeños, como Brighton y Bournemouth, están agotados por alta demanda y poca capacidad.
El Fulham es la excepción: aún tiene abonos disponibles y los asigna por orden de llegada, sin lista de espera.
¿Necesitaré ser socio para comprar entradas de la Premier League?
En la mayoría de los casos, se exige o se recomienda ser socio para adquirir entradas, sobre todo para los partidos más demandados. La mayoría de los clubes aplican un sistema de venta por niveles que da prioridad a:
- A los abonados
- Socios (afiliación anual de pago)
- Venta general (si quedan entradas)
La afiliación suele dar acceso anticipado, puntos de fidelidad y, a veces, descuentos o contenido exclusivo. En clubes top como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, casi siempre es la única forma de conseguir entradas, pues la venta general es limitada.
No obstante, algunos clubes con mayor aforo o menor demanda suelen liberar entradas para no socios cerca de la fecha del partido si aún quedan disponibles. Tener una cuota de socio multiplica tus opciones y es la forma más segura de garantizarte un asiento.