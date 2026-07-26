La Premier League inglesa sigue siendo una de las competiciones más emocionantes del fútbol mundial, con grandes clubes y jugadores que ofrecen acción semana tras semana. Tras la temporada 2025/26, los aficionados esperan con impaciencia el inicio de la 2026/27.

El Arsenal, campeón tras 22 años, deberá defender el título ante Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Aston Villa y Newcastle.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre las entradas para la Premier League, incluyendo dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

Próximos partidos y entradas de la 1.ª jornada de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas Viernes 21 de agosto, 20:00 Arsenal - Coventry City Entradas Sábado 22 de agosto, 12:30 Hull City - Manchester United Entradas Sábado 22 de agosto, 15:00 Everton - Crystal Palace Entradas Sábado 22 de agosto, 15:00 Ipswich Town - Sunderland Entradas Sábado 22 de agosto, 15:00 Nottingham Forest - Leeds United Entradas Sábado 22 de agosto, 17:30 Brentford - Tottenham Hotspur Entradas Domingo 23 de agosto, 14:00 Brighton & Hove Albion - Aston Villa Entradas Domingo 23 de agosto, 14:00 Manchester City - Bournemouth Entradas Domingo 23 de agosto, 16:30 Newcastle United - Liverpool Entradas Lunes 24 de agosto, 20:00 Fulham - Chelsea Entradas

Próximos partidos de la 2.ª jornada de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas Viernes 28 de agosto, 20:00 Crystal Palace - Manchester City Entradas Sábado 29 de agosto, 12:30 Liverpool - Nottingham Forest Entradas Sábado 29 de agosto, 15:00 Bournemouth - Everton Entradas Sábado 29 de agosto, 15:00 Coventry City - Hull City Entradas Sábado 29 de agosto, 17:30 Tottenham Hotspur - Newcastle United Entradas Domingo 30 de agosto, 14:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion Entradas Domingo 30 de agosto, 14:00 Leeds United - Brentford Entradas Domingo 30 de agosto, 14:00 Sunderland - Fulham Entradas Domingo 30 de agosto, 16:30 Manchester United - Ipswich Town Entradas Lunes 31 de agosto, 20:00 Aston Villa - Arsenal Entradas

Cómo comprar entradas para la Premier League

Puedes comprar entradas individuales, abonos de temporada o paquetes de hospitalidad a través de los portales oficiales de los clubes.

Los clubes de la Premier suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a los que ya hayan ido a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta libre.

Si no consigues entradas por los canales oficiales o buscas entradas de última hora, puedes consultar mercados secundarios verificados como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El precio varía según el club, la categoría (adulto, joven, estudiante, mayor) y la ubicación de la butaca.

Además, la ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio: las mejores vistas cuestan más. Algunos clubes también categorizan los partidos; los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, son más caros.

Además, la Premier League mantiene un tope de 30 libras para las entradas de visitante, lo que puede ser una opción más barata o con más disponibilidad.

A continuación, GOAL ofrece un desglose de los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas

¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de entrada general para la temporada 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham tienen listas de espera de más de 10-20 años: el Tottenham supera los 80 000 aficionados, mientras que Liverpool y Manchester United piden décadas de fidelidad. Incluso clubes con estadios pequeños, como Brighton y Bournemouth, están agotados por alta demanda y poca capacidad.

El Fulham es la excepción: aún tiene abonos disponibles y los asigna por orden de llegada, sin lista de espera.

¿Necesitaré ser socio para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se exige o se recomienda ser socio para adquirir entradas, sobre todo para los partidos más demandados. La mayoría de los clubes aplican un sistema de venta por niveles que da prioridad a:

A los abonados Socios (afiliación anual de pago) Venta general (si quedan entradas)

La afiliación suele dar acceso anticipado, puntos de fidelidad y, a veces, descuentos o contenido exclusivo. En clubes top como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, casi siempre es la única forma de conseguir entradas, pues la venta general es limitada.

No obstante, algunos clubes con mayor aforo o menor demanda suelen liberar entradas para no socios cerca de la fecha del partido si aún quedan disponibles. Tener una cuota de socio multiplica tus opciones y es la forma más segura de garantizarte un asiento.