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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Cómo conseguir entradas para la Premier League 2026/27: partidos de la jornada 3, Arsenal vs Chelsea, Everton vs Manchester United y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas de la Premier League para la temporada 2026/27

La Premier League inglesa sigue siendo una de las mejores competiciones del fútbol mundial por su drama y acción constantes, con algunos de los clubes más grandes del deporte y jugadores de renombre generando una emoción electrizante semana tras semana. Tras una sensacional temporada 2025/26 de la Premier League, los aficionados al fútbol de todo el mundo ya se relamen ante la perspectiva de lo que espera en la campaña 2026/27.

Arsenal defenderá la corona después de conquistar su primer título de liga en 22 años, pero tiene garantizada una dura prueba ante equipos como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Newcastle United.

Deja que GOAL te ponga al día con toda la información más reciente sobre entradas de la Premier League, incluido dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

Entradas Premier League 2026/27Reserva ya

Próximos partidos y entradas de la jornada 3 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
Vie. 4 de sep., 20:00Ipswich Town vs LiverpoolEntradas
Sáb. 5 de sep., 12:30Newcastle United vs BournemouthEntradas
Sáb. 5 de sep., 15:00Brentford vs SunderlandEntradas
Sáb. 5 de sep., 15:00Brighton & Hove Albion vs Leeds UnitedEntradas
Sáb. 5 de sep., 15:00Fulham vs Crystal PalaceEntradas
Sáb. 5 de sep., 15:00Manchester City vs Coventry CityEntradas
Sáb. 5 de sep., 15:00Nottingham Forest vs Tottenham HotspurEntradas
Sáb. 5 de sep., 15:00Hull City vs Aston VillaEntradas
Dom. 6 de sep., 14:00Everton vs Manchester UnitedEntradas
Dom. 6 de sep., 16:30Arsenal vs ChelseaEntradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 4 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
Sáb. 12 de sep., 15:00Aston Villa vs Nottingham ForestEntradas
Sáb. 12 de sep., 15:00Bournemouth vs BrentfordEntradas
Sáb. 12 de sep., 15:00Chelsea vs Hull CityEntradas
Sáb. 12 de sep., 15:00Crystal Palace vs Ipswich TownEntradas
Sáb. 12 de sep., 15:00Liverpool vs FulhamEntradas
Sáb. 12 de sep., 17:30Tottenham Hotspur vs EvertonEntradas
Sáb. 12 de sep., 20:00Sunderland vs ArsenalEntradas
Dom. 13 de sep., 14:00Coventry City vs Brighton & Hove AlbionEntradas
Dom. 13 de sep., 16:30Manchester United vs Manchester CityEntradas
Lun. 14 de sep., 20:00Leeds United vs Newcastle UnitedEntradas

Cómo comprar entradas de la Premier League

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality, disponibles a través de los portales oficiales de entradas del club.

Los clubes de la élite del fútbol inglés suelen asignar las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados de temporada.
  2. Después, a quienes ya han asistido antes a partidos en casa y están clasificados según puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Si no puedes conseguir asientos a través de las vías oficiales del club o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena echar un vistazo a mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrece precios por tramos en función de la edad, incluidas las categorías de adulto, júnior, estudiante y sénior, pero estos tramos difieren de un equipo a otro.

Además, el lugar donde te sientas marca una gran diferencia. La ubicación del asiento y la grada influyen de forma significativa en el precio, y las mejores vistas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías. Por ejemplo, los duelos destacados ante rivales de primer nivel pueden entrar en un tramo más alto, con el consiguiente aumento de precios.

También conviene señalar que la Premier League sigue limitando las entradas de visitante a 30 £. Así que, si buscas una opción más barata o ampliar tus posibilidades de ir a un partido, quizá te interese consultar los encuentros de tu equipo fuera de casa.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas para día de partido y también los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de entrada

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general adulto)Rango de abonos de temporadaEntradas
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Entradas Arsenal
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Entradas Aston Villa
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Entradas Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Entradas Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Entradas Brighton
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Entradas Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Entradas Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Entradas Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Entradas Everton
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Entradas Fulham
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Entradas Hull City
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Entradas Ipswich
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Entradas Leeds
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Entradas Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Entradas Man City
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Entradas Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Entradas Newcastle
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Entradas Nottm Forest
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Entradas Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Entradas Tottenham

Entradas Premier League 2026/27Reserva ya

¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de temporada de admisión general para la campaña 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham tienen listas de espera de larga duración, algunas de las cuales pueden superar los 10–20 años. Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80.000 aficionados, mientras que, según se informa, Liverpool y Manchester United exigen décadas de fidelidad para asegurar una plaza. Incluso clubes con estadios más pequeños como Brighton y Bournemouth tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y al aforo ajustado.

Fulham destaca por tener actualmente disponibles varios abonos de temporada, sin listas de espera formales y con asignaciones realizadas por orden de llegada

¿Necesitaré una membresía para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige una membresía para comprar entradas de la Premier League, especialmente en partidos de alta demanda o en clubes con un gran seguimiento. La mayoría de los clubes de la Premier League utiliza un sistema escalonado de venta de entradas que da prioridad a:

  1. Abonados de temporada
  2. Miembros del club (membresías anuales de pago)
  3. Venta general (si queda alguna entrada)

Una membresía suele otorgar acceso anticipado a las entradas, la posibilidad de acumular puntos de fidelidad y, en ocasiones, contenido exclusivo o descuentos. En clubes punteros como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, tener una membresía suele ser la única forma de acceder a entradas habituales para los partidos, ya que las opciones de venta general son escasas o inexistentes.

Dicho esto, algunos clubes, en particular aquellos con mayor capacidad o menos llenos constantes, pueden permitir a los no miembros comprar entradas cerca del día del partido si aún queda inventario. Comprar una membresía aumenta significativamente tus opciones y suele ser la vía más fiable para asegurar asientos.

Evaluar los paquetes de entradas de la Premier League y los costes de viaje es esencial para los aficionados que organizan desplazamientos para ver en directo fútbol de primer nivel. Para darte una fantástica ventaja competitiva al realizar apuestas en partidos desde casa, elegir una de las mejores casas de apuestas del Reino Unido con ofertas de bienvenida es clave. Echa un vistazo a nuestras recomendaciones expertas sobre las mejores apuestas gratis disponibles en plataformas verificadas.

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