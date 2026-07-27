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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Cómo conseguir entradas para la Premier League 2026/27: partidos de la jornada 1, Arsenal-Coventry City, Manchester City-Bournemouth y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas de la Premier League para la temporada 2026/27

La Premier League inglesa sigue siendo una de las mejores competiciones del fútbol mundial por su drama y acción incesantes, con algunos de los clubes más grandes del deporte y jugadores muy conocidos generando una emoción electrizante semana tras semana. Tras una sensacional temporada 2025/26 de la EPL, los aficionados al fútbol de todo el mundo ya se relamen ante la perspectiva de que arranque la 2026/27.

El Arsenal defenderá la corona, después de conquistar su primer título de liga en 22 años, pero tendrá garantizada una dura prueba ante equipos como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Newcastle United.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas de la Premier League, incluido dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

Entradas Premier League 2026/27Reserva ya

Próximos partidos y entradas de la jornada 1 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
Vie. 21 de ago., 20:00Arsenal vs Coventry CityEntradas
Sáb. 22 de ago., 12:30Hull City vs Manchester UnitedEntradas
Sáb. 22 de ago., 15:00Everton vs Crystal PalaceEntradas
Sáb. 22 de ago., 15:00Ipswich Town vs SunderlandEntradas
Sáb. 22 de ago., 15:00Nottingham Forest vs Leeds UnitedEntradas
Sáb. 22 de ago., 17:30Brentford vs Tottenham HotspurEntradas
Dom. 23 de ago., 14:00Brighton & Hove Albion vs Aston VillaEntradas
Dom. 23 de ago., 14:00Manchester City vs BournemouthEntradas
Dom. 23 de ago., 16:30Newcastle United vs LiverpoolEntradas
Lun. 24 de ago., 20:00Fulham vs ChelseaEntradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
Vie. 28 de ago., 20:00Crystal Palace vs Manchester CityEntradas
Sáb. 29 de ago., 12:30Liverpool vs Nottingham ForestEntradas
Sáb. 29 de ago., 15:00Bournemouth vs EvertonEntradas
Sáb. 29 de ago., 15:00Coventry City vs Hull CityEntradas
Sáb. 29 de ago., 17:30Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedEntradas
Dom. 30 de ago., 14:00Chelsea vs Brighton & Hove AlbionEntradas
Dom. 30 de ago., 14:00Leeds United vs BrentfordEntradas
Dom. 30 de ago., 14:00Sunderland vs FulhamEntradas
Dom. 30 de ago., 16:30Manchester United vs Ipswich TownEntradas
Lun. 31 de ago., 20:00Aston Villa vs ArsenalEntradas

Cómo comprar entradas de la Premier League

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality, que están disponibles a través de los portales oficiales de entradas de los clubes.

Los clubes de la élite del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados de temporada.
  2. Después, a quienes ya han asistido antes a partidos en casa y están clasificados por puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Si no puedes conseguir asientos a través de las vías oficiales del club o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena echar un vistazo a mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrece precios por tramos según grupos de edad, incluidos adulto, júnior, estudiante y sénior, pero estas categorías cambian de un equipo a otro.

Además, el lugar donde te sientes marca una gran diferencia. La ubicación del asiento y la zona de la grada influyen significativamente en el precio, y las mejores vistas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías; por ejemplo, los grandes duelos ante rivales de primer nivel pueden entrar en un escalón superior, con el consiguiente aumento de precio.

También conviene señalar que la Premier League sigue limitando las entradas para aficionados visitantes a 30 £. Así que, si buscas una opción más barata o quieres ampliar tus posibilidades de ir a un partido, quizá te convenga echar un vistazo a los encuentros de tu equipo fuera de casa.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas en día de partido, así como las franjas previstas de abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de entradas (admisión general para adultos)Rango de abonos de temporadaEntradas
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Entradas Arsenal
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Entradas Aston Villa
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Entradas Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Entradas Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Entradas Brighton
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Entradas Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Entradas Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Entradas Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Entradas Everton
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Entradas Fulham
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Entradas Hull City
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Entradas Ipswich
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Entradas Leeds
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Entradas Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Entradas Man City
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Entradas Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Entradas Newcastle
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Entradas Nottm Forest
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Entradas Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Entradas Tottenham

Entradas Premier League 2026/27Reserva ya

¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de temporada de admisión general para la temporada 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham manejan listas de espera de larga duración, algunas de las cuales pueden superar los 10-20 años. Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80.000 aficionados, mientras que Liverpool y Manchester United, según se informa, exigen décadas de fidelidad para conseguir una plaza. Incluso clubes con estadios más pequeños como Brighton y Bournemouth tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y a su capacidad ajustada.

Fulham destaca porque actualmente dispone de varios abonos de temporada todavía disponibles, sin listas de espera formales y con asignaciones por orden de llegada

¿Necesitaré una membresía para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige una membresía para comprar entradas de la Premier League, especialmente en partidos de alta demanda o en clubes con un seguimiento muy fuerte. La mayoría de los clubes de la Premier League opera un sistema escalonado de venta de entradas que da prioridad a:

  1. Los abonados de temporada
  2. Los miembros del club (membresías anuales de pago)
  3. La venta general, si queda alguna entrada

Una membresía suele dar acceso anticipado a las entradas, la posibilidad de acumular puntos de fidelidad y, en ocasiones, contenido exclusivo o descuentos. En clubes grandes como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, tener una membresía suele ser la única forma de acceder a entradas para partidos de forma habitual, ya que las oportunidades de venta general son escasas o inexistentes.

Dicho esto, algunos clubes, especialmente los que tienen mayor capacidad o agotan entradas con menos regularidad, pueden permitir que quienes no sean miembros compren entradas más cerca del día del partido si todavía queda inventario. Comprar una membresía aumenta significativamente tus opciones y a menudo es la vía más fiable para asegurarte un asiento.

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