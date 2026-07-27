Cómo conseguir entradas para la Premier League 2026/27: partidos de la jornada 1, Arsenal-Coventry City, Manchester City-Bournemouth y más

La Premier League inglesa sigue siendo una de las mejores competiciones del fútbol mundial por su drama y acción incesantes, con algunos de los clubes más grandes del deporte y jugadores muy conocidos generando una emoción electrizante semana tras semana. Tras una sensacional temporada 2025/26 de la EPL, los aficionados al fútbol de todo el mundo ya se relamen ante la perspectiva de que arranque la 2026/27.

El Arsenal defenderá la corona, después de conquistar su primer título de liga en 22 años, pero tendrá garantizada una dura prueba ante equipos como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Newcastle United.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas de la Premier League, incluido dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

Próximos partidos y entradas de la jornada 1 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas Vie. 21 de ago., 20:00 Arsenal vs Coventry City Entradas Sáb. 22 de ago., 12:30 Hull City vs Manchester United Entradas Sáb. 22 de ago., 15:00 Everton vs Crystal Palace Entradas Sáb. 22 de ago., 15:00 Ipswich Town vs Sunderland Entradas Sáb. 22 de ago., 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United Entradas Sáb. 22 de ago., 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Entradas Dom. 23 de ago., 14:00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Entradas Dom. 23 de ago., 14:00 Manchester City vs Bournemouth Entradas Dom. 23 de ago., 16:30 Newcastle United vs Liverpool Entradas Lun. 24 de ago., 20:00 Fulham vs Chelsea Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas Vie. 28 de ago., 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Entradas Sáb. 29 de ago., 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Entradas Sáb. 29 de ago., 15:00 Bournemouth vs Everton Entradas Sáb. 29 de ago., 15:00 Coventry City vs Hull City Entradas Sáb. 29 de ago., 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Entradas Dom. 30 de ago., 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Entradas Dom. 30 de ago., 14:00 Leeds United vs Brentford Entradas Dom. 30 de ago., 14:00 Sunderland vs Fulham Entradas Dom. 30 de ago., 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Entradas Lun. 31 de ago., 20:00 Aston Villa vs Arsenal Entradas

Cómo comprar entradas de la Premier League

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality, que están disponibles a través de los portales oficiales de entradas de los clubes.

Los clubes de la élite del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada. Después, a quienes ya han asistido antes a partidos en casa y están clasificados por puntos de fidelidad. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Si no puedes conseguir asientos a través de las vías oficiales del club o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena echar un vistazo a mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrece precios por tramos según grupos de edad, incluidos adulto, júnior, estudiante y sénior, pero estas categorías cambian de un equipo a otro.

Además, el lugar donde te sientes marca una gran diferencia. La ubicación del asiento y la zona de la grada influyen significativamente en el precio, y las mejores vistas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías; por ejemplo, los grandes duelos ante rivales de primer nivel pueden entrar en un escalón superior, con el consiguiente aumento de precio.

También conviene señalar que la Premier League sigue limitando las entradas para aficionados visitantes a 30 £. Así que, si buscas una opción más barata o quieres ampliar tus posibilidades de ir a un partido, quizá te convenga echar un vistazo a los encuentros de tu equipo fuera de casa.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas en día de partido, así como las franjas previstas de abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas

¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de temporada de admisión general para la temporada 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham manejan listas de espera de larga duración, algunas de las cuales pueden superar los 10-20 años. Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80.000 aficionados, mientras que Liverpool y Manchester United, según se informa, exigen décadas de fidelidad para conseguir una plaza. Incluso clubes con estadios más pequeños como Brighton y Bournemouth tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y a su capacidad ajustada.

Fulham destaca porque actualmente dispone de varios abonos de temporada todavía disponibles, sin listas de espera formales y con asignaciones por orden de llegada

¿Necesitaré una membresía para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige una membresía para comprar entradas de la Premier League, especialmente en partidos de alta demanda o en clubes con un seguimiento muy fuerte. La mayoría de los clubes de la Premier League opera un sistema escalonado de venta de entradas que da prioridad a:

Los abonados de temporada Los miembros del club (membresías anuales de pago) La venta general, si queda alguna entrada

Una membresía suele dar acceso anticipado a las entradas, la posibilidad de acumular puntos de fidelidad y, en ocasiones, contenido exclusivo o descuentos. En clubes grandes como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, tener una membresía suele ser la única forma de acceder a entradas para partidos de forma habitual, ya que las oportunidades de venta general son escasas o inexistentes.

Dicho esto, algunos clubes, especialmente los que tienen mayor capacidad o agotan entradas con menos regularidad, pueden permitir que quienes no sean miembros compren entradas más cerca del día del partido si todavía queda inventario. Comprar una membresía aumenta significativamente tus opciones y a menudo es la vía más fiable para asegurarte un asiento.