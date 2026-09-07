Cómo conseguir entradas para la Nations League de Inglaterra: fechas de los partidos, precio de las entradas y más

Inglaterra regresa al escenario internacional este otoño, con el equipo de Thomas Tuchel iniciando su campaña de la UEFA Nations League 2026/27, y la demanda para ver en directo a Inglaterra ya está creciendo con rapidez. Encuadrada en la Liga A, Grupo A3, Inglaterra disputará seis partidos contra España, Croacia y Chequia entre septiembre y noviembre, lo que ofrece a los aficionados de toda Europa múltiples oportunidades de ver a este grupo en acción.

Tanto si planeas estar en Wembley Stadium para los partidos de Inglaterra en casa como si quieres asistir a uno de los encuentros a domicilio en el continente, GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir tus entradas de Inglaterra para la Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas ahora mismo.

¿Cuándo es la Nations League de Inglaterra?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas sábado, 26 de septiembre de 2026 - 20:45 Inglaterra vs España Wembley Stadium, Londres Entradas martes, 29 de septiembre de 2026 - 20:45 Chequia vs Inglaterra Fortuna Arena, Praga Entradas sábado, 3 de octubre de 2026 - 18:00 Croacia vs Inglaterra Sede por confirmar, Croacia (a puerta cerrada) Entradas martes, 6 de octubre de 2026 - 20:45 Inglaterra vs Chequia Wembley Stadium, Londres Entradas jueves, 12 de noviembre de 2026 - 20:45 Inglaterra vs Croacia Wembley Stadium, Londres Entradas domingo, 15 de noviembre de 2026 - 20:45 España vs Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas





¿Dónde comprar entradas para la Nations League de Inglaterra?

La forma más sencilla de conseguir entradas para los partidos de Inglaterra en la Nations League, tanto en casa como fuera, es a través de StubHub. Como uno de los mayores mercados de entradas del mundo, StubHub ofrece una amplia gama de opciones de asiento para todos los partidos de Inglaterra en esta campaña, desde Wembley Stadium en Londres hasta los desplazamientos a Fortuna Arena en Praga y al Riyadh Air Metropolitano en Madrid.

Estas son las razones por las que StubHub es la opción de referencia para esta campaña:

Más allá de la asignación oficial – útil una vez se hayan agotado para los partidos en casa las entradas del England Supporters Travel Club y de los abonados afiliados a la FA

Garantía FanProtect – todas las compras están respaldadas, lo que da tranquilidad a los compradores de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

No se requiere membresía – para los partidos fuera de casa en Praga y Madrid, StubHub ofrece una vía fiable para conseguir asientos sin necesidad de membresía del club o de la federación

Opciones de hospitality – asientos acolchados y acceso a zonas lounge disponibles en Wembley para las visitas de España y Croacia

Amplia selección de asientos – desde localidades en el anillo superior detrás de las porterías hasta asientos premium centrados junto a la línea de medio campo

Dado el atractivo de estos partidos, especialmente el encuentro inaugural contra España, se recomienda encarecidamente reservar pronto. Al ser el partido con más probabilidades de agotarse pronto, las localidades para un Wembley lleno suelen volar en cuanto se abre la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Nations League de Inglaterra?

Los precios de las entradas para la Nations League de Inglaterra varían según el partido, la ubicación del asiento y la proximidad al día del encuentro en el momento de la compra. Este es un desglose aproximado de lo que puedes esperar en StubHub:

Asientos más baratos: desde unos 45 € – localidades en el anillo superior detrás de las porterías, la forma más accesible de entrar a un partido este otoño

Asientos de gama media: localidades centradas junto a la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Premium y hospitality: a partir de 300 € para el mayor partido del grupo, Inglaterra vs España en septiembre, incluyendo asientos acolchados, acceso a lounge y extras adicionales para el día del partido

Entradas fuera de casa (Praga y Madrid): por lo general, más asequibles a precio facial que una gran noche en Wembley, aunque la oferta para la asignación de Inglaterra es limitada

Como ocurre con cualquier partido internacional de alta demanda, los precios en el mercado secundario pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto. También conviene vigilar StubHub en los días previos a cada partido, ya que las caídas de última hora en el inventario pueden hacer bajar ocasionalmente los precios, especialmente para los encuentros fuera de casa, donde la demanda es menor que en Wembley.

Todo lo que necesitas saber sobre la Nations League de Inglaterra

La UEFA Nations League 2026/27 es la quinta edición del torneo desde su introducción, e Inglaterra vuelve a estar en la Liga A, la máxima categoría del fútbol internacional europeo. Encuadrada junto a España, Croacia y Chequia en el Grupo A3, Inglaterra afronta un calendario exigente que pondrá a prueba sus credenciales ante selecciones con reciente pedigrí en torneos.

Algunas cosas que conviene saber sobre lo que está en juego:

Ascenso y descenso están en juego entre ligas, en función de cómo termine el grupo

También existe una vía hacia futuras fases de clasificación de torneos , ya que un buen rendimiento en la Nations League puede ofrecer una puerta trasera a la clasificación para la Eurocopa a los equipos que se queden cortos por otras vías

Seis partidos en una ventana comprimida – todos los encuentros del grupo se disputan entre septiembre, octubre y noviembre, lo que da a los aficionados un periodo corto pero cargado de acción para ver a Inglaterra en acción

Para Thomas Tuchel, los primeros resultados, especialmente contra España y Croacia, serán vistos como un indicador clave del progreso de cara a torneos mayores que aún están por venir.

Todo lo que necesitas saber sobre Wembley Stadium

Wembley Stadium es el estadio nacional de Inglaterra y la sede de los tres partidos en casa de Inglaterra en esta campaña de la Nations League.

Capacidad: alrededor de 90.000, lo que lo convierte en el estadio de fútbol más grande del Reino Unido y uno de los mayores de Europa

Historia: reconstruido en el emplazamiento del Wembley original y reabierto en 2007, reconocible al instante por su arco de 134 metros

Grandes ocasiones: ha albergado múltiples finales de la UEFA Champions League, la final de la FA Cup cada año y el camino de Inglaterra hasta la final de la Euro 2020

Cómo llegar: la estación de Wembley Park está a poca distancia a pie del estadio y cuenta con buenas conexiones de London Underground y los servicios ferroviarios nacionales

Sigue siendo la casa permanente de la selección masculina de Inglaterra, y pocos recintos en el continente pueden igualar su ambiente para un gran partido internacional. Con tres partidos de Inglaterra en este estadio durante esta campaña, no faltan oportunidades de vivirlo por ti mismo.