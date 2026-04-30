Cómo conseguir entradas para la Liga de Campeones de la UEFA 2026: vuelta de semifinales, Arsenal-Atlético de Madrid, Bayern-PSG y más

Tras los cuartos de final de la Liga de Campeones, solo quedan cuatro equipos luchando por el título continental.

En semifinales a doble partido, el Arsenal se medirá al Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich al vigente campeón, el París Saint-Germain.

Los vencedores se verán las caras en la final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

No te pierdas la oportunidad de vivir tu sueño europeo. GOAL te cuenta todo sobre los próximos partidos y cómo conseguir entradas.

Próximos partidos de la Liga de Campeones de la UEFA

Fecha Partido Lugar Entradas Martes 5 de mayo Semifinal, vuelta: Arsenal vs. Atlético de Madrid (20:00 BST) Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 6 de mayo Semifinales, vuelta: Bayern de Múnich vs París Saint-Germain (21:00 CET) Allianz Arena (Múnich) Entradas Sábado 30 de mayo Final de la Liga de Campeones de la UEFA (18:00 CET) Puskás Arena (Budapest) Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA

Salvo la final, la UEFA no vende entradas para los partidos de la Liga de Campeones.

En su lugar, cada club vende sus entradas a través de su propia web. Visita la página del equipo cuyo partido te interese y adquiere allí tu localidad.

El aforo es limitado y la demanda suele superar la oferta.

Las webs oficiales de los clubes son la forma más segura de comprar entradas para la Liga de Campeones, pero si buscas entradas de última hora, plataformas de reventa como StubHub pueden ser una opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios varían según estadio, ronda y rival.

Los clubes fijan los precios de la fase de grupos al inicio de la temporada y los aumentan conforme avanza la competición.

Para los próximos partidos de ida de las semifinales, los precios oficiales son:

Paris Saint-Germain vs Bayern de Múnich: desde 70 €

desde 70 € Atlético de Madrid vs Arsenal: desde 35 €.

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios, o sitios de reventa como StubHub para ver la oferta actual.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Liga de Campeones?