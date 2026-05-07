Cómo conseguir entradas para la Liga de Campeones de la UEFA 2026: PSG vs Arsenal, precios de las entradas para la final, horarios del sorteo y más

El PSG se medirá al Arsenal en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

Tras el 1-1 en la ida, los Gunners vencieron 2-1 en el global gracias a un 1-0 en el Emirates ante el Atlético, con gol decisivo de Bukayo Saka.

El PSG contuvo la reacción del Bayern: el 1-1 final, con gol postrero de Harry Kane, bastó para avanzar con un global de 6-5.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas para la final.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Fecha Partido Lugar Entradas Sábado 30 de mayo Final de la Liga de Campeones de la UEFA (18:00 CET) Puskás Arena (Budapest) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Con el partido confirmado entre Arsenal y París Saint-Germain, ya se han iniciado los procesos de distribución de entradas.

Hay varias formas de conseguir entradas para la final de la Liga de Campeones:

Sorteos oficiales de los clubes: Arsenal y PSG disponen de unas 16 800 entradas cada uno. La venta prioritaria del Arsenal empieza hoy, 7 de mayo; el PSG usa un sistema por «fases» para sus abonados fieles.

Arsenal y PSG disponen de unas 16 800 entradas cada uno. La venta prioritaria del Arsenal empieza hoy, 7 de mayo; el PSG usa un sistema por «fases» para sus abonados fieles. Portal de reventa de la UEFA: si te perdiste el sorteo de marzo, su plataforma oficial es la única forma segura de comprar entradas a su valor nominal devueltas por otros aficionados.

si te perdiste el sorteo de marzo, su plataforma oficial es la única forma segura de comprar entradas a su valor nominal devueltas por otros aficionados. Hospitalidad oficial: para presupuestos superiores a 3.500 €, la UEFA ofrece asientos garantizados con acceso a la sala VIP.

para presupuestos superiores a 3.500 €, la UEFA ofrece asientos garantizados con acceso a la sala VIP. Aforo neutral: Además de las 34 000 entradas para los finalistas, el resto de localidades en el Puskás Aréna se asignaron al sorteo público de la UEFA y a la familia del fútbol internacional.

Además de las 34 000 entradas para los finalistas, el resto de localidades en el Puskás Aréna se asignaron al sorteo público de la UEFA y a la familia del fútbol internacional. Mercado secundario: Para entradas de última hora, consulta plataformas como StubHub.

¿Qué es el sorteo de la Liga de Campeones de la UEFA?

Al ser muy alta la demanda, la UEFA no vende entradas por orden de llegada.

Para garantizar la imparcialidad, la UEFA utiliza un sistema de sorteo para el público en general.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber:

Plazo de solicitud

Los aficionados suelen solicitar las entradas en el portal oficial de la UEFA con meses de antelación (este año, antes del 19 de marzo de 2026).

El sorteo

Al cerrarse el plazo, las solicitudes válidas se ordenan al azar.

Los elegidos reciben un correo electrónico y disponen de un plazo limitado para comprar hasta dos entradas por persona.

Entradas móviles

Todas las entradas se entregan exclusivamente a través de la aplicación UEFA Mobile Tickets.

Es una medida de seguridad que evita la reventa no autorizada y asegura que solo los verdaderos aficionados ingresen al estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA dependen del estadio, la ronda y los equipos.

Si consigues una entrada en el sorteo oficial, los precios para la final PSG-Arsenal de 2026 son:

Categoría Precio Fans First 70 Categoría 3 180 € Categoría 2 650 Categoría 1 950

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios, o sitios de reventa como StubHub para ver la disponibilidad actual.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Liga de Campeones?