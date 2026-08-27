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Cómo conseguir entradas para la Liga de Campeones de la UEFA 2026/27: equipos clasificados, fases previas de verano, precio de las entradas y más

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Así puedes disfrutar esta temporada del espectacular fútbol europeo en la Champions League

La lucha por el mayor premio del fútbol europeo regresa en la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League. Con la élite de clubes de Europa compitiendo en la ampliada fase de liga única de 36 equipos, cada jornada promete emoción de primer nivel en el camino hacia la final de la Champions League en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.

El gran evento comienza con el sorteo oficial de la fase de liga el jueves 27 de agosto de 2026, en directo desde el Grimaldi Forum de Mónaco (18:00 CET / 17:00 BST).

El Paris Saint-Germain, vigente bicampeón, afronta esta campaña como el rival a batir y estará en el Bombo 1 junto a Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool y Barcelona.

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¿Qué es el sorteo de la fase de la Champions League?

El sorteo de la fase de liga empareja a los 36 clubes clasificados en un calendario de 8 partidos mediante el sistema híbrido automatizado de sorteo de la UEFA.  

  • Los bombos: Los 36 clubes se reparten en cuatro bombos de nueve equipos en función de su coeficiente UEFA de clubes de los últimos cinco años.  
  • El sorteo: Se extrae una bola física del Bombo 1 para elegir a un equipo, y un software especializado genera al instante sus ocho rivales, dos del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del Bombo 3 y dos del Bombo 4.  
  • Cada club disputa cuatro partidos en casa y cuatro fuera, enfrentándose a un rival como local y a otro como visitante de cada uno de los cuatro bombos.  
  • Restricciones clave del sorteo: Los clubes no pueden enfrentarse a equipos de su misma liga nacional, ni tampoco a más de dos rivales de una misma federación extranjera.  
  • Publicación del calendario: La UEFA anunciará las fechas exactas y los horarios de inicio de todos los partidos de la fase de liga después del sorteo.

¿Qué equipos se han clasificado para la Champions League 2026/27?

BomboClubes clasificados
Bombo 1Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid
Bombo 2Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Bombo 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Bombo 4Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2027?

FechaPartidoSedeEntradas
Sáb., 5 de junio de 2027Final de la UEFA Champions League (18:00 CET)Estadio Metropolitano, MadridEntradas

¿Cómo comprar entradas para la UEFA Champions League?

La demanda para los partidos de la UEFA Champions League es excepcionalmente alta durante toda la competición, especialmente en las rondas eliminatorias y en la final de Madrid.

  • Portales de entradas de los clubes: Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de eliminatorias en casa, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y de los periodos de sorteo.
  • Sorteo público oficial de la UEFA: Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano podrán solicitarse a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027.
  • Plataforma de reventa de la UEFA: La única plataforma oficial, al precio de venta al público, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez se agoten las asignaciones iniciales.
  • Hospitality oficial: Los paquetes prémium, que incluyen asiento garantizado, comida y acceso a salas, están disponibles a través del portal Official Hospitality de la UEFA.
  • Mercados secundarios: Para jornadas de alta demanda o compras de última hora, plataformas secundarias como StubHub ofrecen opciones verificadas de mercado secundario.

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¿Quién ha ganado anteriormente la Champions League?

AñoGanadorSubcampeónResultadoSede
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 pen.)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter de Milán5-0Allianz Arena (Múnich)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londres)
2023Manchester CityInter de Milán1-0Ataturk Olympic Stadium (Estambul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern de MúnichParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisboa)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (pen.)San Siro (Milán)

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