La final del Mundial 2026 se jugará el 19 dejulio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Será la primera vez que el torneo regrese a Norteamérica desde 1994, cuando Brasil ganó en Estados Unidos.

Tras la venta oficial de la FIFA y con entradas que alcanzan los 30 000 dólares, te contamos cómo estar allí.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cuánto costarán y mucho, mucho más.

¿Cuándo es la final del Mundial de la FIFA 2026?

Fecha Partido Lugar Entradas Domingo 19 de julio Final del Mundial 2026: [Francia/España] vs. [Inglaterra/Argentina] Estadio MetLife, Nueva Jersey, Estados Unidos Comprar entradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial de la FIFA 2026?

Los precios han generado debate, pues algunas de las entradas más caras del torneo se han vendido para esta final en el MetLife Stadium.

Precios oficiales de la final de la Copa del Mundo de la FIFA

Sin embargo, hay una gran diferencia entre el precio oficial de la FIFA y lo que se paga en el mercado secundario.

Los precios oficiales, según su valor nominal estándar, oscilaban entre 2.030 y 6.730 dólares, según la categoría de asiento.

No obstante, al aplicar un modelo de precios dinámicos a su inventario principal, el valor nominal de las secciones premium de la Categoría 1 delantera vendidas a través del portal de la FIFA llegó a 32 970 dólares.

El sistema oficial de precios nominales se divide en cuatro secciones:

Categoría 1 (nivel inferior, bandas preferentes): desde 6.730 dólares, con la «Front Category» llegando a 32.970 dólares .

desde dólares, con la «Front Category» llegando a dólares Categoría 2 (inferior y superior, esquinas y bordes): 4.210 dólares .

dólares Categoría 3 (nivel superior, detrás de las porterías): 2.790 dólares .

dólares Categoría 4 (nivel superior, más alejada del terreno de juego): la opción más económica, a 2.030 dólares.

Mercado secundario y reventa

Como la FIFA no limitó los precios de reventa en su plataforma oficial, estos se han desvinculado del valor nominal.

La entrada más barata en reventa, para las filas más altas de la grada superior, parte de 8.000-9.775 dólares.

barata en reventa, para las filas más altas de la grada superior, parte de De media , en todas las zonas, el precio ronda los 11 272 dólares.

, en todas las zonas, el ronda los Asientos premium de la grada inferior: un asiento verificado de Categoría 1 cerca del terreno de juego se estima entre 15 000 y 38 000 dólares o más.

¿Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya han terminado.

Con más de 500 millones de solicitudes tramitadas, la disponibilidad de entradas en el mercado primario es mínima.

Esto es lo que necesitas saber:

Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora : no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Si quieres revender o intercambiar tus entradas de forma oficial y segura, usa el Mercado de Reventa e Intercambio dela FIFA, abierto desde el 2 de octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de reventa de la FIFA está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) es para residentes de México.

Plataformas secundarias como StubHub también venderán entradas de última hora para la final.

Los precios varían según oferta y demanda, así que revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma elegida.

¿Dónde se celebra la final del Mundial de la FIFA 2026?

Será la final con más público desde 1994. Aunque Canadá y México organizan el torneo junto a Estados Unidos, el partido más importante se jugará en el impresionante MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Este recinto polivalente se encuentra en el complejo deportivo Meadowlands de East Rutherford, a 5 millas al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

El recinto ya ha albergado partidos de la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

Además, acogió la final del Mundial de Clubes 2024 entre Chelsea y París Saint-Germain ante 81 118 espectadores, como ensayo para el partido decisivo de 2026.