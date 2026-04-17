Cómo conseguir entradas para la final de la UEFA Europa League 2026: compra, precios, próximos partidos y más información

El 20 de mayo, dos de los mejores equipos del continente saltarán al campo del estadio de Beşiktaş, en Estambul, con el sueño de levantar el trofeo de la UEFA Europa League.

Primero, de los cuatro semifinalistas —Aston Villa vs. Nottingham Forest y Braga vs. SC Freiburg— solo dos avanzarán.

Deja que GOAL te guíe en la compra de entradas para la final: dónde adquirirlas, precios y más.

¿Cuándo es la final de la UEFA Europa League 2026?

Fecha Hora de inicio Lugar Entradas Miércoles 20 de mayo Final de la UEFA Europa League (21:00 CET) Estadio del Beşiktaş (Estambul) Entradas



La final de la Europa League 2026 se jugará el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 21:00 CET en el Estadio del Besiktas, en Estambul (Turquía).

El campeón se clasificará para la fase de grupos de la Liga de Campeones 2026/27, si no lo ha hecho ya por su liga nacional.

El campeón de la Europa League jugará contra el ganador de la Liga de Campeones 2025/26 en la Supercopa de la UEFA 2026.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la UEFA Europa League 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Sede Entradas Jueves 30 de abril Semifinal, ida: Nottingham Forest vs Aston Villa (20:00 BST) City Ground (Nottingham) Entradas Jueves 30 de abril Semifinal, ida: Braga vs SC Freiburg (21:00 CET) Estadio Municipal (Braga) Entradas Jueves 7 de mayo Vuelta: Aston Villa - Nottingham Forest (20:00 BST) Villa Park (Birmingham) Entradas Jueves 7 de mayo Semifinal, vuelta: SC Freiburg vs Braga (21:00 CET) Europa-Park Stadion (Friburgo) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la UEFA Europa League 2026

Las entradas para la final suelen venderse a través de los portales oficiales de ambos equipos y de la propia UEFA.

Como ocurre con los partidos más solicitados de otras competiciones de clubes e internacionales, la UEFA no vende las entradas para la final de la UEFA Europa League por los canales habituales, sino mediante un sorteo, para gestionar de forma justa la gran demanda.

El plazo de solicitud para el sorteo público estuvo abierto del 16 al 20 de marzo, y la UEFA asignó las localidades poco después mediante un sistema de sorteo.

Aunque los portales oficiales de los clubes y de la UEFA son la forma más segura de comprar entradas, quienes aún quieran asistir pueden recurrir a plataformas secundarias como StubHub para conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la UEFA Europa League 2026?

Los precios oficiales van de 40 € a 240 € y se dividen así:

Fans First: 40 € (aficionados de los finalistas)

40 € (aficionados de los finalistas) Categoría 3: 65 €

65 € Categoría 2: 160 €

160 € Categoría 1: 240 €.

Cada finalista recibe unos 12 000 billetes, el resto se reparten entre el público mediante sorteo de la UEFA y la «familia UEFA» (patrocinadores y televisiones).

Consulta los portales oficiales de venta de entradas de los clubes y de la UEFA, y sitios de reventa como StubHub, para conocer la disponibilidad.

Dónde alojarse para la final de la UEFA Europa League 2026

El estadio del Besiktas, sede del Besiktas JK, es un recinto de talla mundial con capacidad para unos 42 500 espectadores. Ya acogió la Supercopa de la UEFA de 2019 y está situado a orillas del pintoresco Bósforo.

Estambul ofrece todo tipo de alojamientos: desde hoteles de lujo en Besiktas y Beyoglu hasta opciones más económicas en Kadıkoy o Sultanahmet. Su ubicación céntrica lo comunica bien con toda la ciudad.