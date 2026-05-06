Cómo conseguir entradas para la final de la Liga de Campeones del Arsenal 2026: información sobre el Puskas Arena, dónde comprarlas, precios y más

Dejad de pellizcaros, aficionados del Arsenal: no soñabais. Los Gunners están en la final de la Liga de Campeones de la UEFA, el 30 demayo en Budapest.

Tras 20 años de espera, los Gunners vuelven a una de las citas deportivas más importantes del año. No te pierdas este momento histórico y reserva hoy tus entradas.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Fecha Hora del partido (GMT) Lugar Entradas Sábado 30 de mayo Final de la Liga de Campeones de la UEFA (18:00 CET) Puskás Arena (Budapest) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

El Arsenal ha recibido 16 824 entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA en Budapest. Sus aficionados estarán en el lado norte del Puskas Arena.

Habrá varias fases de venta a través del portal de entradas de la UEFA.

El acceso al portal se controlará mediante códigos únicos que se enviarán a los aficionados.

Los periodos de venta son los siguientes:

Fase 1

Abierta a abonados Platinum y Gold de entrada general que cumplan los criterios.

Tienen garantizada una entrada si compran durante el periodo de venta, desde el jueves 7 de mayo a las 13:00 hasta el lunes 11 de mayo a las 13:00, a través del portal de la UEFA.

Fase 2

Abierta al resto de abonados Platinum y Gold de entrada general que estén a punto de cumplir los criterios.

Quienes cumplan los requisitos podrán participar en un sorteo abierto desde el viernes 8 de mayo a las 12:00 hasta el lunes 11 de mayo a las 12:00.

Fase 3

Los elegidos recibirán un correo a partir del lunes 11 de mayo a las 12:00 con instrucciones para comprar su entrada por orden de llegada.

Fase 4

Podrán comprar su entrada en el portal de venta de entradas de la UEFA desde el martes 12 de mayo a las 13:00 hasta el jueves 14 de mayo a las 13:00.

Si hay entradas disponibles, los usuarios en lista de espera podrán comprarlas desde el viernes 15 de mayo a las 13:00 hasta el lunes 18 de mayo a las 13:00.

Mercados secundarios

Aunque comprar entradas por los canales oficiales del club y la UEFA es la opción más segura, quienes no cumplan los requisitos y aún quieran ir a la final de la Liga de Campeones pueden recurrir a plataformas de reventa como StubHub, que ofrecen oportunidades de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios oficiales para la final de 2026 en Budapest van de 70 a 950 euros.

La UEFA ha publicado los siguientes niveles de precio:

Categoría 1: 760–950 € (centro de las gradas principal y opuesta).

760–950 € (centro de las gradas principal y opuesta). Categoría 2: 520–650 € (esquinas o filas altas de las gradas principales)

520–650 € (esquinas o filas altas de las gradas principales) Categoría 3: 140–180 € (detrás de las porterías o en las esquinas más alejadas).

140–180 € (detrás de las porterías o en las esquinas más alejadas). Fans First: 70 € (detrás de las porterías)

70 € (detrás de las porterías) Acceso fácil/silla de ruedas: 70 €.

Consulta la web oficial del Arsenal, la de la UEFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Dónde se celebra la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

El Puskas Arena de Budapest, con capacidad para 67 215 espectadores, es el mayor estadio multiusos de Hungría. Inaugurado entre 2017 y 2019 en el solar del antiguo estadio Ferenc Puskas, alberga los partidos de la selección nacional húngara.

De categoría cuatro estrellas para la UEFA, el estadio ya ha acogido varios eventos importantes, como cuatro partidos de la Eurocopa 2020, la Supercopa de la UEFA 2020 entre el Bayern de Múnich y el Sevilla, y la final de la Europa League 2023 entre el Sevilla y la Roma.

El estadio rinde homenaje a Ferenc Puskás, leyenda del fútbol húngaro de los años 50 y figura clave en los tres triunfos europeos del Real Madrid.

El camino del Arsenal hacia la final de la Liga de Campeones de 2026

El Arsenal extendió a 14 su racha invicta en la actual Liga de Campeones tras ganar 1-0 al Atlético en la vuelta de semifinales. Estos son los resultados de los Gunners en Europa esta temporada 2025/26: