La final del Mundial 2026 se jugará el 19 dejulio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El mayor evento deportivo mundial vuelve a Norteamérica por primera vez desde 1994, cuando Estados Unidos lo organizó y Brasil ganó.

Tras cerrarse la venta oficial de la FIFA y con titulares que hablan de entradas para la final por 10 000 dólares, aquí tienes toda la información para estar allí.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cuánto costarán y mucho, mucho más.

¿Cuándo es la final del Mundial de la FIFA 2026?

Fecha Partido Lugar Entradas Domingo 19 de julio Final: Por confirmar vs. Por confirmar MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los precios han generado debate, pues algunas de las entradas más caras del torneo corresponden a este partido.

La FIFA ya avisó que, con precios dinámicos, podrían llegar a 6.730 dólares.

Sin embargo, los precios pueden variar según la fase de venta y, en el MetLife Stadium, se estiman entre 2 030 y 10 875 dólares.

Los precios de las entradas para la final del Mundial de 2026 varían según la categoría de asiento de la siguiente manera:

Categoría 1: la más cara, en la grada inferior.

la más cara, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan boletos para la venta directa.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a través de la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a través de la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Si necesitas revender o intercambiar tus entradas, usa el Mercado de Reventa/Intercambio dela FIFA, abierto desde el 2 de octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de reventa de la FIFA está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) atiende a residentes de México.

Los mercados secundarios como StubHub también ofrecerán entradas de última hora para la final de la Copa Mundial 2026.

Los precios en estas plataformas varían según oferta y demanda; revisa siempre sus términos y condiciones.

¿Dónde se celebra la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Canadá y México son coanfitriones, pero la final se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Este recinto multiusos se encuentra en el Meadowlands Sports Complex, a unos 8 km al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

El recinto ya ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF en 2011 y 2015, la Copa América en 2024 y, más recientemente, la final del Mundial de Clubes de la FIFA, con un público de 81 118 espectadores.

Para prepararse, acogió la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA a principios de año, en la que el Chelsea venció al París Saint-Germain ante 81 118 espectadores.