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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
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Cómo conseguir entradas para la DFB-Pokal 2026/27: próximos partidos, precio de las entradas, información sobre la final y más

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Bayern Múnich

Así puedes formar parte de la locura copera de esta temporada en suelo alemán

Nos espera otra fantástica temporada de acción en la DFB-Pokal (Copa de Alemania), que culminará con la final en el Olympiastadion de Berlín el 29 de mayo de 2027, y hoy mismo puedes reservar entradas para uno o varios de los próximos partidazos.

El Bayern de Múnich afronta la nueva campaña como vigente campeón tras una contundente victoria por 3-0 sobre el VfB Stuttgart en la final de la temporada pasada, levantando el icónico trofeo por 21.ª vez, ampliando así su récord. Con Harry Kane terminando como máximo goleador de la competición el curso pasado, el aura del Bayern en la DFB-Pokal no muestra señales de desvanecerse, aunque, como siempre en la histórica competición copera de Alemania, las sorpresas ante rivales de categorías inferiores siguen siendo parte de su atractivo.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas de la DFB-Pokal, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

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Próximos partidos de la DFB-Pokal 2026/27

El sorteo de la primera ronda deparó una serie de eliminatorias intrigantes, con el vigente campeón, el Bayern de Múnich, emparejado con un viaje para medirse al recién ascendido de la 2. Bundesliga VfL Osnabrück, y con el Borussia Dortmund viajando para enfrentarse al HEBC Hamburg de la Oberliga Hamburg. Los partidos del Bayern y del Dortmund son los últimos de la ronda, aplazados hasta septiembre, ya que ambos clubes disputan primero la Franz Beckenbauer Super Cup, el tradicional partido que abre la temporada en Alemania y que ha sido rebautizado recientemente en honor al fallecido mito del Bayern y de Alemania.

Amistosos
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Bayern Múnich
FCB
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RB Leipzig
RBL

A continuación, los partidos confirmados de la primera ronda con participación de equipos de la Bundesliga.

Fecha y hora (CEST)PartidoEstadioEntradas
Vie. 21 ago., 18:00St. Tönis vs Eintracht FrankfurtStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Entradas
Vie. 21 ago., 18:00Waldhof Mannheim vs 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (Mannheim)Entradas
Vie. 21 ago., 18:00Preußen Münster vs Karlsruher SCPreußenstadion (Münster)Entradas
Vie. 21 ago., 20:45Hansa Rostock vs VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Entradas
Sáb. 22 ago., 13:00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Entradas
Sáb. 22 ago., 13:00Energie Cottbus vs FC AugsburgStadion der Freundschaft (Cottbus)Entradas
Sáb. 22 ago., 15:30Erzgebirge Aue vs TSG HoffenheimErzgebirgsstadion (Aue)Entradas
Sáb. 22 ago., por confirmarViktoria Cologne vs 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (Cologne)Entradas
Sáb. 22 ago., por confirmar1. FC Saarbrücken vs Hertha BerlinHermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)Entradas
Sáb. 22 ago., 15:30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Entradas
Dom. 23 ago., por confirmarEintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (Braunschweig)Entradas
Dom. 23 ago., por confirmarEintracht Trier vs RB LeipzigMoselstadion (Trier)Entradas
Dom. 23 ago., 15:30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Entradas
Dom. 23 ago., 18:00Fortuna Düsseldorf vs FreiburgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Entradas
Dom. 23 ago., por confirmarRot-Weiss Essen vs FC St. PauliStadion Essen (Essen)Entradas
Dom. 23 ago., por confirmarSG Sonnenhof Großaspach vs Arminia BielefeldSkorpion-Arena (Großaspach)Entradas
Lun. 24 ago., 18:00Verl vs Hamburger SVSCHÜCO Arena (Bielefeld)Entradas
Mar. 1 sept., 20:45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburg)Entradas
Mié. 2 sept., 20:45Bayern Munich vs VfL OsnabrückAllianz Arena (Munich)Entradas

¿Cuál es el calendario completo de la DFB-Pokal 2026/27?

RondaFecha(s)Entradas
Primera ronda21-24 de agosto y 1-2 de septiembre de 2026Entradas
Segunda ronda27-28 de octubre de 2026Entradas
Octavos de final1-2 de diciembre de 2026Entradas
Cuartos de final2-3 y 9-10 de febrero de 2027Entradas
Semifinales20-21 de abril de 2027Entradas
Final29 de mayo de 2027Entradas

Cómo comprar entradas para la DFB-Pokal 2026/27

Para los partidos de la DFB-Pokal, las entradas se venden principalmente en los sitios oficiales de los clubes participantes o en sus tiendas oficiales.

Normalmente salen a la venta por fases, comenzando con los socios del club y los abonados, antes de pasar a una venta general al público, si queda disponibilidad.

En lo que respecta a la final de la DFB-Pokal en el Olympiastadion de Berlín, se aplica el mismo proceso, aunque el aforo es limitado y la demanda suele superar la asignación disponible.

Se espera que cada uno de los dos finalistas reciba aproximadamente entre 20.000 y 25.000 entradas.

Las entradas restantes, aproximadamente entre 25.000 y 30.000, se reservan para la Federación Alemana de Fútbol (DFB), patrocinadores, VIP y un sorteo para aficionados neutrales. Las entradas para la final y los paquetes hospitality también estarán disponibles en la tienda oficial de entradas de la DFB.

Además de comprar entradas para la DFB-Pokal por vías oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas por canales alternativos, con anuncios verificados y protección al comprador para los aficionados que quieren asegurarse un asiento una vez que se hayan agotado las asignaciones oficiales.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la DFB-Pokal 2026/27?

Durante las primeras rondas de la DFB-Pokal, las entradas suelen oscilar entre 15 € y 25 €.

Los precios aumentan a medida que avanza la competición, con entradas para cuartos de final y semifinales a partir de 50 € por canales oficiales.

Tomando como referencia ediciones anteriores, es probable que los precios arranquen en 75 € para las localidades estándar y puedan superar los 250 € para los asientos prémium en el Olympiastadion de Berlín para la final del 29 de mayo de 2027.

Recuerda consultar los portales oficiales de entradas de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

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¿Dónde se juega la final de la DFB-Pokal? Olympiastadion

El Olympiastadion de Berlín se construyó originalmente a mediados de la década de 1930 como estadio anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano de 1936.

El estadio se ha sometido a dos grandes renovaciones, entre 1972 y 1974 y entre 2000 y 2004, para modernizarlo de cara al fútbol nacional e internacional, y ahora tiene una capacidad de 74.475 espectadores.

Además de albergar partidos de la Copa del Mundo de la FIFA de 1974 y 2006 y de la Eurocopa de la UEFA de 2024, el Hertha Berlin, que actualmente milita en la 2. Bundesliga, juega en el Olympiastadion desde 1963.

Más allá del fútbol, el Olympiastadion sigue siendo una importante sede de atletismo. Usain Bolt batió allí de forma memorable el récord masculino de 100 m durante el Campeonato Mundial de Atletismo de 2009. Su marca de 9,58 segundos sigue imbatida.

¿Quiénes son los recientes campeones de la DFB-Pokal?

AñoCampeónSubcampeónMarcador
2026Bayern MunichVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Frankfurt2-0
2022RB LeipzigSC Freiburg4-2 (penaltis)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern MunichBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MunichRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrankfurtBayern Munich3-1
2017Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-1

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