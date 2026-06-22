La Copa del Mundo dela FIFA regresa a Norteamérica por primera vez desde 1994, y se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

Con 48 selecciones por primera vez, será el Mundial más grande de la historia.

Consulta el calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026.

Fecha y hora Detalles del partido Lugar Entradas 29 de junio, 12:00 h CDT Octavos de final: Brasil vs. Japón Estadio de Houston, EE. UU. Comprar 29 de junio, 16:30 h EDT Octavos de final: Alemania vs. Paraguay Estadio de Boston, EE. UU. Comprar 29 de junio, 19:00 h CST Octavos de final: Países Bajos vs. Marruecos Estadio de Monterrey, México Comprar 30 de junio, 12:00 h CDT Octavos de final: Costa de Marfil vs. Noruega Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar 30 de junio, 17:00 h EDT Octavos de final: Francia vs. Suecia Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar 30 de junio, 19:00 h CST Octavos de final: México vs. Ecuador Estadio de la Ciudad de México, México Comprar 1 de julio, 12:00 h EDT Octavos de final: Inglaterra vs. República Democrática del Congo Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar 1 de julio, 13:00 PDT Octavos de final: Bélgica vs. Senegal Estadio de Seattle, EE. UU. Comprar 1 de julio, 17:00 h PDT Octavos de final: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, EE. UU. Comprar 2 de julio, 12:00 h PDT Octavos de final: España vs. Austria Estadio de Los Ángeles, EE. UU. Comprar 2 de julio, 19:00 h EDT Octavos de final: Portugal vs. Croacia Estadio de Toronto, Canadá Comprar 2 de julio, inicio a las 20:00 PDT Octavos de final: Suiza vs. Argelia Estadio de Vancouver, Canadá Comprar 3 de julio, 13:00 h CDT Octavos de final: Australia vs. Egipto Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar 3 de julio, inicio a las 18:00 h EDT Octavos de final: Argentina vs. Cabo Verde Estadio de Miami, EE. UU. Comprar 3 de julio, 20:30 h CDT Octavos de final: Colombia vs. Ghana Estadio de Kansas City, EE. UU. Comprar 4 de julio, 12:00 h CDT Octavos de final: Canadá vs. Países Bajos / Marruecos Estadio de Houston, EE. UU. Comprar 4 de julio, 17:00 h EDT Octavos de final: Alemania/Paraguay vs. Francia/Suecia Estadio de Filadelfia, EE. UU. Comprar 5 de julio, 16:00 h EDT Octavos de final: Brasil / Japón vs. Costa de Marfil / Noruega Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar 5 de julio, 18:00 h CST Octavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo Estadio de la Ciudad de México, México Comprar 6 de julio, 14:00 h CDT Octavos de final: Portugal / Croacia vs. España / Austria Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar 6 de julio, 17:00 PDT Octavos de final: Estados Unidos / Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica / Senegal Estadio de Seattle, EE. UU. Comprar 7 de julio, 12:00 h EDT Octavos de final: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar 7 de julio, 16:00 PDT Octavos de final: Suiza / Argelia vs. Colombia / Ghana Estadio de Vancouver, Canadá Comprar 9–11 de julio, horarios diversos Cuartos de final: por confirmar Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City Comprar 14–15 de julio, 15:00 Semifinales: por confirmar Estadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU. Compra 18 de julio, 15:00 h Tercer puesto: por confirmar Estadio de Miami, EE. UU. Comprar 19 de julio, inicio a las 15:00 Final: por confirmar Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

¿Puedo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026?

Sí, desde el 2 de abril está disponible el canal oficial de reventa dela FIFA para compras seguras.

Los residentes internacionales, estadounidenses y canadienses pueden acceder a él a través del portal de entradas de la página web de la FIFA.

Los residentes en México deben usar el Mercado de Intercambio de la FIFA, que también reabrió para gestionar la reventa local con garantías oficiales.

Los mercados secundarios como StubHub siguen siendo una opción popular para quienes buscan ubicaciones concretas o entradas para los partidos más demandados.

Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La FIFA ya avisó que, con precios dinámicos, los boletos arrancan en 60 dólares para la fase de grupos y pueden superar los 10 000 dólares en la final.

Los precios pueden fluctuar según la fase de venta.

A continuación se muestran las estimaciones:

Fase Rango de precios Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 10.875 $

¿En qué consiste el sistema de precios variables de la FIFA?

Esta estrategia, ya usada en deporte y entretenimiento, ajusta los precios para optimizar ventas y asistencia.

La FIFA usa precios variables (y dinámicos) en la venta de entradas para el Mundial 2026, por lo que los precios pueden cambiar en cada fase según demanda y disponibilidad de cada partido.

Los precios pueden cambiar en cualquier momento, lo que ofrece flexibilidad ante imprevistos.

Los precios se fijan con antelación para cada fase de venta, pero una vez abierta la venta, la tarifa dinámica puede hacer que varíen.

¿Qué selecciones se han clasificado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Un total de 211 selecciones iniciaron el proceso, y las 48 plazas ya están cubiertas, incluidas las tres naciones anfitrionas —Canadá, México y Estados Unidos—, que se clasificaron automáticamente.

La lista definitiva de participantes en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 es la siguiente:

AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán

Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán CAF (África): Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

Nueva Zelanda UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía

El proceso de clasificación terminó el 31 de marzo de 2026, y los ganadores de las eliminatorias intercontinentales y europeas se aseguraron sus plazas en el torneo ampliado a 12 grupos, que dará comienzo este mes de junio.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.

País Estadio (ciudad) Capacidad para el torneo de la Copa del Mundo Canadá BC Place (Vancouver) 54 000 BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000 Estadio Gillette (Boston) 65 000 Estadio AT&T (Dallas) 94 000 Estadio NRG, Houston 72 000 Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000 Estadio SoFi (Los Ángeles) 70 000 Estadio Hard Rock, Miami 65 000 Estadio MetLife, Nueva York 82 500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69 000 Estadio Levi's, San Francisco 71 000 Lumen Field, Seattle 69 000

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica.

Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo lo organizarán conjuntamente tres países.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Las sedes son: