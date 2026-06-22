Cómo conseguir entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: guía sobre la fase de venta de última hora, reventa de entradas, selecciones clasificadas, calendario de partidos y mucho más

La Copa del Mundo dela FIFA regresa a Norteamérica por primera vez desde EE. UU. '94 y se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Por primera vez con 48 selecciones, promete ser el mejor de la historia.

Consulta el calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026.

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Entradas 22 de junio, 13:00 Grupo I: Noruega vs. Senegal – Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Entradas 22 de junio, 17:00 h Grupo I: Francia vs. Irak – Estadio de Filadelfia, EE. UU. Entradas 22 de junio, 21:00 h Grupo J: Argentina vs. Austria – Estadio de Dallas, EE. UU. Entradas 23 de junio, 00:00 h Grupo J: Jordania vs. Argelia – Estadio de la Bahía de San Francisco, EE. UU. Entradas 23 de junio, 16:00 Grupo L: Inglaterra vs. Ghana – Estadio de Boston, EE. UU. Entradas 23 de junio, 19:00 h Grupo L: Panamá vs. Croacia – Estadio de Toronto, Canadá Entradas 23 de junio, 22:00 h Grupo K: Portugal vs. Uzbekistán – Estadio de Houston, EE. UU. Entradas 24 de junio, 00:00 h Colombia vs. República Democrática del Congo – Estadio de Guadalajara, México Entradas 24 de junio, 12:00 Grupo C: Escocia vs. Brasil – Estadio de Miami, EE. UU. Entradas 24 de junio, 15:00 h Grupo C: Marruecos vs. Haití – Estadio de Atlanta, EE. UU. Entradas 24 de junio, 15:00 Grupo B: Suiza vs. Canadá – BC Place, Vancouver, Canadá Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de 2026?

24 de junio, 18:00 hGrupo B:– Seattle Stadium, EE. UU. Entradas 24 de junio, 21:00 hGrupo A:– Estadio de la Ciudad de México, México Entradas 25 de junio, 00:00 hGrupo A:– Estadio de Monterrey, México Entradas 25 de junio, 13:00Grupo E:– Estadio de Filadelfia, EE. UU. Entradas 25 de junio, 16:00 hGrupo E:– Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Entradas 25 de junio, 19:00 hGrupo F:– Estadio de Dallas, EE. UU. Entradas 25 de junio, 22:00 h– Estadio de Kansas City, EE. UU. Entradas 25 de junio, 00:00 h (26 de junio, hora del Este)Grupo D:– Estadio de Los Ángeles, EE. UU. Entradas 25 de junio, 2:00 (26 de junio, hora del Este)Grupo D:– Estadio de la Bahía de San Francisco, EE. UU. Entradas 26 de junio, 15:00Grupo I:– Estadio de Boston, EE. UU. Entradas 26 de junio, 18:00Grupo I:– Estadio de Toronto, Canadá Entradas 27 de junio, 12:00 hGrupo H:- Estadio de Houston, EE. UU. Entradas 27 de junio, 15:00 hGrupo H:- Estadio de Guadalajara, México Entradas 27 de junio, 18:00 hGrupo G:– BC Place, Vancouver, Canadá Entradas 27 de junio, 21:00 hGrupo G:– Seattle Stadium, EE. UU. Entradas 27 de junio, 22:00 hGrupo L:– Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Entradas 27 de junio, 22:00 h– Estadio de Filadelfia, EE. UU. Entradas Del 28 de junio al 3 de julio, distintos horariosOctavos de final: los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros — todas las sedes menos GDL y MTY. Entradas Del 4 al 7 de julio, diversos horariosOctavos de final: por confirmar — Vancouver, Seattle, Ciudad de México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, Nueva York y Nueva Jersey Entradas 9–11 de julio, diversos horariosCuartos de final: por confirmar – Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City Entradas 14 y 15 de julio, 15:00Semifinales: por confirmar – Estadio de Dallas (Arlington) y Estadio de Atlanta (Atlanta) Entradas 18 de julio, 15:00 hTercer puesto: por confirmar – Estadio de Miami, EE. UU. Entradas 19 de julio, 15:00 hFinal: por confirmar – Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Entradas

Los principales sorteos ya terminaron: la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial de 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

¿Puedo comprar entradas de reventa para el Mundial de 2026?

Sí. El mercado de reventa de la FIFA es el canal oficial para transacciones seguras y reabrió el 2 de abril.

Los residentes internacionales, estadounidenses y canadienses pueden acceder a él a través del portal de entradas de la página web de la FIFA.

En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA, que también está activo y ofrece garantías oficiales.

Los mercados secundarios como StubHub siguen siendo una opción popular para quienes buscan bloques de asientos específicos o entradas para los partidos más esperados del torneo.

Revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Con precios dinámicos, los boletos arrancan en 60 dólares para la fase de grupos y pueden superar los 10 000 dólares para la final.

Los precios pueden variar según la fase de venta.

A continuación se muestran las estimaciones:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 USD Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75 - 2.735 dólares Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 10.875 $

¿En qué consiste el sistema de precios variables de la FIFA?

La FIFA ajusta sus precios de entradas según la demanda, una práctica habitual en el deporte y el entretenimiento.

En la Copa del Mundo 2026 usa precios variables y dinámicos, por lo que el valor de las entradas puede cambiar en cada fase de venta según la demanda y la disponibilidad de cada partido.

Los precios pueden cambiar en cualquier momento, lo que ofrece flexibilidad ante imprevistos.

Antes de cada fase de venta, la FIFA fija los precios de forma flexible; luego, la fijación dinámica entra en vigor y puede modificarlos en tiempo real.

¿Qué selecciones se han clasificado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Un total de 211 selecciones iniciaron el proceso, y las 48 plazas ya están cubiertas. Canadá, México y Estados Unidos, como anfitriones, se clasificaron automáticamente.

La lista definitiva de participantes en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 es la siguiente:

AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán

Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán CAF (África): Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

Nueva Zelanda UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía

El proceso de clasificación terminó el 31 de marzo de 2026, y los ganadores de las eliminatorias intercontinentales y europeas se aseguraron su plaza en el torneo ampliado a 12 grupos, que comenzará este mes de junio.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.

País Estadio (ciudad) Capacidad para el torneo de la Copa del Mundo Canadá BC Place (Vancouver) 54 000 BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000 Estadio Gillette (Boston) 65 000 Estadio AT&T (Dallas) 94 000 Estadio NRG, Houston 72 000 Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000 Estadio SoFi (Los Ángeles) 70 000 Estadio Hard Rock, Miami 65 000 Estadio MetLife, Nueva York 82 500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69 000 Estadio Levi's, San Francisco 71 000 Lumen Field, Seattle 69 000

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica.

Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Estas son las ciudades anfitrionas: