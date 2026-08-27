Cómo conseguir entradas para la Champions League 2026/27: información sobre el sorteo, equipos clasificados, precios de las entradas y más

La carrera por el mayor premio del fútbol europeo regresa en la temporada 2026/27 de la Liga de Campeones de la UEFA. Con la élite de los clubes europeos compitiendo en la fase de liga única ampliada de 36 equipos, cada jornada promete emociones de primer nivel en el camino hacia la final de la Liga de Campeones en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.

Tras el sorteo oficial de la fase de liga del jueves 27 de agosto de 2026, celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco, los 36 equipos participantes ya conocen a sus ocho rivales para la fase principal de la competición.

El vigente bicampeón Paris Saint-Germain afronta la campaña como el equipo a batir, acompañado en el Bombo 1 por gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool y Barcelona.

Partidos y calendario de la Liga de Campeones de la UEFA 2026/27

Tras el sorteo, a cada club se le han asignado ocho rivales, cuatro en casa y cuatro fuera, repartidos entre cuatro bombos. La UEFA estructura el calendario de la fase de liga desde septiembre de 2026 hasta finales de enero de 2027.

Calendario de jornadas de la fase de liga

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19-20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027 (los 18 partidos de la última jornada se juegan simultáneamente)

¿Cómo funciona la asignación de partidos de la Champions League?

Cada club se enfrenta a dos rivales del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del Bombo 3 y dos del Bombo 4, midiéndose a un equipo en casa y a otro fuera de cada bombo.

Aunque los ocho emparejamientos de rivales quedan determinados durante el sorteo, el orden cronológico exacto de los partidos, las fechas concretas y los horarios de inicio (18:45 CET y 21:00 CET) los cierra y publica la UEFA poco después del sorteo para evitar conflictos de programación en estadios y ciudades, y para adaptarse a las elecciones televisivas.

¿Cuándo son las eliminatorias de la Champions League 2026/27?

Play-offs eliminatorios (puestos del 9.º al 24.º): 16-17 de febrero y 23-24 de febrero de 2027

Octavos de final: 9-10 de marzo y 16-17 de marzo de 2027

Cuartos de final: 6-7 de abril y 13-14 de abril de 2027

Semifinales: 27-28 de abril y 4-5 de mayo de 2027

Final: sábado 5 de junio de 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

¿Qué equipos se han clasificado para la Champions League 2026/27?

Bombo Clubes clasificados Bombo 1 Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid Bombo 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Bombo 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Bombo 4 Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2027?

Fecha Partido Sede Entradas Sáb. 5 de junio de 2027 Final de la Liga de Campeones de la UEFA (18:00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Liga de Campeones de la UEFA?

La demanda para los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA es excepcionalmente alta durante toda la campaña, especialmente en las eliminatorias y en la final de Madrid.

Portales de entradas de los clubes: Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de eliminatorias en casa, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y los periodos de sorteo.

Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de eliminatorias en casa, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y los periodos de sorteo. Sorteo público oficial de la UEFA: Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano se podrán solicitar a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027.

Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano se podrán solicitar a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027. Plataforma de reventa de la UEFA: La única plataforma oficial, al precio facial, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez se agoten las asignaciones principales.

La única plataforma oficial, al precio facial, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez se agoten las asignaciones principales. Mercados secundarios: Para jornadas de alta demanda o de última hora, plataformas secundarias como LiveFootballTickets ofrecen opciones en el mercado secundario.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Champions League?

Las entradas principales compradas directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes o de los sorteos públicos de la UEFA ofrecen precios fijos de valor nominal

Fase del torneo / categoría Asignación de asientos Rango oficial de valor nominal Fase de liga Entrada general 35 € - 150 € (30 £ - 130 £) Eliminatorias (octavos - semifinales) Entrada general 50 € - 350 € (45 £ - 300 £) Final: Fans First Reservado para los aficionados dedicados de los finalistas 70 € - 82 € (~60 £ / 80-100 $) Final: Categoría 3 Anillos superiores detrás de las porterías / esquinas 180 € - 210 € (~150 £ / 210 $) Final: Categoría 2 Tribunas principales de anillo superior/medio y esquinas 560 € - 650 € (~480 £ / 700-760 $) Final: Categoría 1 Zonas preferentes de banda y tribunas principales de anillo inferior 820 € - 950 € (~700 £ / 1.100 $)

Precios de entradas en el mercado secundario y de reventa

Los precios en los mercados de entradas de terceros fluctúan en función de la popularidad del rival, la urgencia del partido y la capacidad del estadio:

Fase de liga: Los partidos estándar suelen empezar entre 55 $ y 300 $+, aunque los grandes enfrentamientos, como Real Madrid vs. Barcelona o Liverpool vs. PSG, pueden superar los 600-1.000 $+.

Cuartos de final y semifinales: Las eliminatorias de alta demanda suelen arrancar en torno a 150 £-375 £+ (200 $-500 $+) y tienen una media de 500 £-800 £+.

Final: Los precios de reventa para la final de la Champions League empiezan alrededor de 1.350 $-2.500 $+ para asientos de Categoría 3/4 y pueden subir hasta 5.000 $-13.000 $+ para ubicaciones centrales preferentes.

¿Quién ha ganado anteriormente la Champions League?