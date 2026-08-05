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Cómo conseguir entradas para la Champions League 2026/27: equipos clasificados, clasificatorias de verano, precios de las entradas y más

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Así puedes disfrutar esta temporada del espectacular fútbol europeo en la Champions League

La lucha por el mayor premio del fútbol europeo regresa con la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League

Con la élite de los clubes europeos compitiendo en la fase de liga ampliada de 36 equipos, cada jornada promete emoción del más alto nivel en el camino hacia la final de la Champions League, programada para disputarse en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.

El Paris Saint-Germain, vigente bicampeón, arranca la campaña con un objetivo en la espalda, mientras aspirantes de primer nivel de la Premier League, La Liga, la Serie A y la Bundesliga buscan conquistar la gloria continental.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para la Champions League 2026/27.

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Equipos clasificados: fase de liga 2026/27

Bajo el formato de sistema suizo con una sola tabla, 36 equipos compiten en la fase de liga. Estos son los clubes destacados clasificados directamente desde las principales ligas europeas:

  • Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
  • La Liga: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis
  • Serie A: Inter de Milán, Napoli, AS Roma, Como
  • Bundesliga: Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart
  • Ligue 1: Paris Saint-Germain (vigente campeón), Lens, Lille
  • Otras plazas directas: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Praga, Galatasaray, Shakhtar Donetsk

Las plazas adicionales se decidirán a través de las rondas previas y los play-offs del verano.

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2027?

FechaPartidoSedeEntradas
Sáb., 5 de junio de 2027Final de la UEFA Champions League (18:00 CET)Estadio Metropolitano, MadridEntradas

¿Cómo comprar entradas para la UEFA Champions League?

La demanda para los partidos de la UEFA Champions League es excepcionalmente alta durante toda la competición, especialmente en las rondas eliminatorias y en la final de Madrid.

  • Portales de entradas de los clubes: Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de vuelta en casa de las eliminatorias, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y los periodos de sorteo.
  • Sorteo público oficial de la UEFA: Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano podrán solicitarse a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027.
  • Plataforma oficial de reventa de la UEFA: La única plataforma oficial, a precio nominal, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez se agoten las asignaciones iniciales.
  • Hospitality oficial: Los paquetes prémium, que incluyen asiento garantizado, comida y acceso a salas, están disponibles a través del portal Official Hospitality de la UEFA.
  • Mercados secundarios: Para jornadas de alta demanda o de última hora, plataformas secundarias como StubHub ofrecen opciones verificadas del mercado secundario.

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¿Quiénes son los recientes ganadores de la Champions League?

AñoGanadorSubcampeónResultadoSede
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 penaltis)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter de Milán5-0Allianz Arena (Múnich)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londres)
2023Manchester CityInter de Milán1-0Ataturk Olympic Stadium (Estambul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern de MúnichParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisboa)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (penaltis)San Siro (Milán)

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