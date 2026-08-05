La lucha por el mayor premio del fútbol europeo regresa con la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League.

Con la élite de los clubes europeos compitiendo en la fase de liga ampliada de 36 equipos, cada jornada promete emoción del más alto nivel en el camino hacia la final de la Champions League, programada para disputarse en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.

El Paris Saint-Germain, vigente bicampeón, arranca la campaña con un objetivo en la espalda, mientras aspirantes de primer nivel de la Premier League, La Liga, la Serie A y la Bundesliga buscan conquistar la gloria continental.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para la Champions League 2026/27.

Equipos clasificados: fase de liga 2026/27

Bajo el formato de sistema suizo con una sola tabla, 36 equipos compiten en la fase de liga. Estos son los clubes destacados clasificados directamente desde las principales ligas europeas:

Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool La Liga : Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis

: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis Serie A : Inter de Milán, Napoli, AS Roma, Como

: Inter de Milán, Napoli, AS Roma, Como Bundesliga : Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

: Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart Ligue 1 : Paris Saint-Germain (vigente campeón), Lens, Lille

: Paris Saint-Germain (vigente campeón), Lens, Lille Otras plazas directas: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Praga, Galatasaray, Shakhtar Donetsk

Las plazas adicionales se decidirán a través de las rondas previas y los play-offs del verano.

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2027?

Fecha Partido Sede Entradas Sáb., 5 de junio de 2027 Final de la UEFA Champions League (18:00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Entradas

¿Cómo comprar entradas para la UEFA Champions League?

La demanda para los partidos de la UEFA Champions League es excepcionalmente alta durante toda la competición, especialmente en las rondas eliminatorias y en la final de Madrid.

Portales de entradas de los clubes: Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de vuelta en casa de las eliminatorias, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y los periodos de sorteo.

Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de vuelta en casa de las eliminatorias, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y los periodos de sorteo. Sorteo público oficial de la UEFA: Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano podrán solicitarse a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027.

Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano podrán solicitarse a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027. Plataforma oficial de reventa de la UEFA: La única plataforma oficial, a precio nominal, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez se agoten las asignaciones iniciales.

La única plataforma oficial, a precio nominal, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez se agoten las asignaciones iniciales. Hospitality oficial: Los paquetes prémium, que incluyen asiento garantizado, comida y acceso a salas, están disponibles a través del portal Official Hospitality de la UEFA.

Los paquetes prémium, que incluyen asiento garantizado, comida y acceso a salas, están disponibles a través del portal Official Hospitality de la UEFA. Mercados secundarios: Para jornadas de alta demanda o de última hora, plataformas secundarias como StubHub ofrecen opciones verificadas del mercado secundario.

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