Cómo conseguir entradas para Francia-Suecia: precios de la ronda de 32 del Mundial, detalles del partido en Nueva York, ofertas de última hora y más

Francia, favorita tras ganar el Grupo I con 10 goles, se mide a Suecia en un clásico europeo de la ronda de 32 del Mundial 2026.

Los Bleus de Didier Deschamps dominaron el Grupo I con 10 goles y confirmaron su condición de favoritos.

Ahora se mide a una resistente Suecia, que superó el Grupo F como uno de los mejores terceros.

Aunque Francia parte como favorita, la amenaza ofensiva de los «Blågult» obliga a su defensa a mantenerse concentrada.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Francia y Suecia?

El encuentro se jugará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, Nueva Jersey.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Francia y Suecia?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia-Suecia?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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