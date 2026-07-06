El gol de Mikel Merino en el descuento dio la victoria a España 1-0 sobre Portugal el lunes en Dallas.

El equipo de Luis de la Fuente se medirá el viernes 10 de julio al ganador del duelo entre EE. UU. y Bélgica.

GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026, cómo conseguir tu localidad para España vs. EE. UU. o España vs. Bélgica y su precio.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre España y EE. UU. o Bélgica?

Este gran partido de cuartos de final se disputará en el Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

¿Cómo comprar entradas para España vs. EE. UU. o Bélgica?

Los sorteos oficiales de la FIFA (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre España y EE. UU. o Bélgica?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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