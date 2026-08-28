Cómo conseguir entradas para el Union Berlin vs Schalke 04: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

Union Berlin se enfrenta al Schalke 04 el viernes 11 de septiembre de 2026 en el Alte Foersterei de Berlín.

Ambos equipos llegan a esta jornada con el objetivo de ganar un impulso crucial en este inicio de temporada y escalar posiciones en la tabla de la Bundesliga. Sus anteriores enfrentamientos oficiales en la máxima categoría del fútbol alemán han estado marcados históricamente por duelos muy igualados, lo que añade aún más importancia a este partido.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Union Berlin vs Schalke 04, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga?

El Union Berlin vs Schalke 04 se disputa en el Alte Foersterei de Berlín, con la hora de inicio aún por confirmar a medida que se acerque la fecha del encuentro.

Bundesliga - Jornada 3 11 sept 2026 - 14:30 Alte Foersterei

¿Cómo comprar entradas para el Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Sorteo oficial del club y tienda de entradas

Membresía del club: Los socios de pago tienen acceso prioritario. Cuando se abre la venta para un partido en casa, los socios solicitan participar en un sorteo de entradas a través del sitio oficial de venta del club ( Union Zeughaus ) alrededor de dos semanas antes.

Intercambio oficial de entradas ( Zweitmarkt ): Si te quedas fuera del sorteo, los socios pueden acceder al Zweitmarkt en el portal oficial de entradas. Los abonados que no pueden asistir revenden aquí sus entradas a precio facial.

Público general: Las entradas rara vez llegan a la venta general. Si queda alguna tras la asignación para socios y el sorteo, se ponen a la venta en el portal oficial, pero se agotan en cuestión de minutos.

Plataformas de reventa de terceros: Los agregadores de reventa y las plataformas de mercado secundario de terceros (como StubHub) ofrecen entradas para partidos de alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Union Berlin vs. FC Schalke 04 en el Stadion An der Alten Försterei varían en función de si las compras a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa.

Precios oficiales a valor nominal (directamente del club)

Si tienes la suerte de conseguir entradas a través del sorteo oficial de entradas del Union Berlin o del intercambio oficial de entradas del club (Zweitmarkt), los precios estándar a valor nominal están entre los más asequibles del fútbol europeo:

Entradas de pie ( Stehplatz ): Aproximadamente 13 £ - 17 £ (15 € - 20 €)

Entradas de asiento ( Sitzplatz ): Aproximadamente 25 £ - 55 £ (30 € - 65 €)

Entradas con descuento / juveniles: Precios reducidos desde 9 £ - 13 £ (10 € - 15 €)

Mercado secundario y plataformas de reventa

Las entradas casi siempre se agotan entre los socios oficiales del club, y la demanda en sitios del mercado secundario como StubHub hace que los precios suban de forma significativa:

Asientos de reventa de nivel de entrada: Los precios iniciales rondan las 135 £ - 150 £ (173 $+) por entrada.

Precio medio de reventa: Los asientos de alta demanda en plataformas secundarias se sitúan de media en torno a 250 £ - 450 £ , con ubicaciones premium o centrales que alcanzan las 500 £+ por entrada en momentos de máxima demanda.

Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Union Berlin vs Schalke 04

El Union Berlin ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 4-2 ante el Eintracht Braunschweig en la DFB-Pokal el 23 de agosto. Antes de eso, perdió por 2-4 ante el Ipswich Town en un amistoso, ganó por 3-2 contra el Aris Limassol, empató 2-2 con el Cagliari y perdió 1-2 ante el Dynamo Dresden. En esos cinco partidos, el Union marcó diez goles y encajó diez.

El Schalke 04 ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 en la prórroga ante el Hallescher FC en la DFB-Pokal el 24 de agosto, en la que Edin Dzeko marcó dos goles. Antes de eso, el Schalke perdió 0-3 ante el Real Madrid y 0-3 ante el Atalanta en amistosos de pretemporada, pero ganó 5-0 contra el Hessen Kassel y 3-1 ante el Fagiano Okayama FC a principios del verano. El Schalke marcó 15 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Union Berlin vs Schalke 04: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo el 19 de febrero de 2023, cuando Union Berlin y Schalke empataron 0-0 en la Bundesliga en el Alte Foersterei. Los cinco enfrentamientos documentados entre ambos en la Bundesliga han dejado una victoria para el Schalke, una para el Union Berlin y tres empates. El resultado más desequilibrado llegó el 27 de agosto de 2022, cuando el Union Berlin ganó 1-6 a domicilio ante el Schalke. Los otros tres encuentros terminaron en empate, incluido un 1-1 en octubre de 2020 y dos empates sin goles.

Union Berlin vs Schalke 04: clasificación

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Schalke 04 es 15º y el Union Berlin ocupa la 16ª posición.