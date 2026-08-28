¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoUnion Berlin
Alte Foersterei
team-logoSchalke 04
Book Union Berlin vs Schalke 04 Tickets
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Union Berlin vs Schalke 04: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Union Berlin
Schalke 04
Bundesliga

El Union Berlin se enfrenta al Schalke 04 en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

Union Berlin se enfrenta al Schalke 04 el viernes 11 de septiembre de 2026 en el Alte Foersterei de Berlín.

Ambos equipos llegan a esta jornada con el objetivo de ganar un impulso crucial en este inicio de temporada y escalar posiciones en la tabla de la Bundesliga. Sus anteriores enfrentamientos oficiales en la máxima categoría del fútbol alemán han estado marcados históricamente por duelos muy igualados, lo que añade aún más importancia a este partido.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Union Berlin vs Schalke 04, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga?

El Union Berlin vs Schalke 04 se disputa en el Alte Foersterei de Berlín, con la hora de inicio aún por confirmar a medida que se acerque la fecha del encuentro.

crest
Bundesliga - Jornada 3
Alte Foersterei

¿Cómo comprar entradas para el Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Sorteo oficial del club y tienda de entradas

  • Membresía del club: Los socios de pago tienen acceso prioritario. Cuando se abre la venta para un partido en casa, los socios solicitan participar en un sorteo de entradas a través del sitio oficial de venta del club (Union Zeughaus) alrededor de dos semanas antes.
  • Intercambio oficial de entradas (Zweitmarkt): Si te quedas fuera del sorteo, los socios pueden acceder al Zweitmarkt en el portal oficial de entradas. Los abonados que no pueden asistir revenden aquí sus entradas a precio facial.
  • Público general: Las entradas rara vez llegan a la venta general. Si queda alguna tras la asignación para socios y el sorteo, se ponen a la venta en el portal oficial, pero se agotan en cuestión de minutos.
  • Plataformas de reventa de terceros: Los agregadores de reventa y las plataformas de mercado secundario de terceros (como StubHub) ofrecen entradas para partidos de alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Union Berlin vs. FC Schalke 04 en el Stadion An der Alten Försterei varían en función de si las compras a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa.

Precios oficiales a valor nominal (directamente del club)

Si tienes la suerte de conseguir entradas a través del sorteo oficial de entradas del Union Berlin o del intercambio oficial de entradas del club (Zweitmarkt), los precios estándar a valor nominal están entre los más asequibles del fútbol europeo:

  • Entradas de pie (Stehplatz): Aproximadamente 13 £ - 17 £ (15 € - 20 €)
  • Entradas de asiento (Sitzplatz): Aproximadamente 25 £ - 55 £ (30 € - 65 €)
  • Entradas con descuento / juveniles: Precios reducidos desde 9 £ - 13 £ (10 € - 15 €)

Mercado secundario y plataformas de reventa

Las entradas casi siempre se agotan entre los socios oficiales del club, y la demanda en sitios del mercado secundario como StubHub hace que los precios suban de forma significativa:

  • Asientos de reventa de nivel de entrada: Los precios iniciales rondan las 135 £ - 150 £ (173 $+) por entrada.
  • Precio medio de reventa: Los asientos de alta demanda en plataformas secundarias se sitúan de media en torno a 250 £ - 450 £, con ubicaciones premium o centrales que alcanzan las 500 £+ por entrada en momentos de máxima demanda.

Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Union Berlin vs Schalke 04

El Union Berlin ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 4-2 ante el Eintracht Braunschweig en la DFB-Pokal el 23 de agosto. Antes de eso, perdió por 2-4 ante el Ipswich Town en un amistoso, ganó por 3-2 contra el Aris Limassol, empató 2-2 con el Cagliari y perdió 1-2 ante el Dynamo Dresden. En esos cinco partidos, el Union marcó diez goles y encajó diez.

El Schalke 04 ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 en la prórroga ante el Hallescher FC en la DFB-Pokal el 24 de agosto, en la que Edin Dzeko marcó dos goles. Antes de eso, el Schalke perdió 0-3 ante el Real Madrid y 0-3 ante el Atalanta en amistosos de pretemporada, pero ganó 5-0 contra el Hessen Kassel y 3-1 ante el Fagiano Okayama FC a principios del verano. El Schalke marcó 15 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

FCU

FCU - Formulario

DOD
L2-1
CGL
D2-2
ARL
W3-2
IPS
L2-4
EBS
W2-4
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
S04

S04 - Formulario

OKA
W3-1
HES
W0-5
ATA
L0-3
RMA
L0-3
HAL
W2-5
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Union Berlin vs Schalke 04: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo el 19 de febrero de 2023, cuando Union Berlin y Schalke empataron 0-0 en la Bundesliga en el Alte Foersterei. Los cinco enfrentamientos documentados entre ambos en la Bundesliga han dejado una victoria para el Schalke, una para el Union Berlin y tres empates. El resultado más desequilibrado llegó el 27 de agosto de 2022, cuando el Union Berlin ganó 1-6 a domicilio ante el Schalke. Los otros tres encuentros terminaron en empate, incluido un 1-1 en octubre de 2020 y dos empates sin goles.

Cara a cara

Union BerlinEmpateSchalke 04
1
4
0
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
F
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
6
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
F
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

Union Berlin vs Schalke 04: clasificación

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Schalke 04 es 15º y el Union Berlin ocupa la 16ª posición.

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110010+13
W
2
AugsburgoAugsburgoFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100101-10
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google