Turquía abre su campaña 2026/27 de la Liga de Naciones de la UEFA en casa ante Francia, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en Burdeos en noviembre. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A1 de la Liga A, que también incluye a Italia y Bélgica, dando a los aficionados dos oportunidades de ver a Francia en acción ante una selección turca decidida a rendir por encima de lo esperado en la máxima categoría de la competición.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Turquía vs Francia, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Turquía vs Francia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Turquía vs Francia se disputa en el Kocaeli Stadium, con el horario de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 1 25 sept 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Turquía vs Francia?

La forma más fiable de asegurarse entradas para ambos partidos es a través de Ticombo. Ofrece una amplia gama de opciones de asiento para el partido inaugural en el Nef Stadium de Estambul, así como anuncios para el partido de vuelta en el Matmut Atlantique de Burdeos en noviembre.

Aquí tienes por qué merece la pena consultar Ticombo para este enfrentamiento:

Acceso más allá de las asignaciones oficiales – útil una vez que los miembros de las federaciones y los abonados hayan tomado su parte para cualquiera de los dos partidos

Anuncios verificados – las entradas proceden de una variedad de vendedores, lo que ofrece a los compradores un inventario más amplio que el de los canales oficiales por sí solos

No se requiere membresía – una vía fiable para conseguir asientos para los aficionados sin acceso a los canales de la federación turca o francesa

Amplia selección de asientos – desde localidades en el anillo superior detrás de las porterías hasta asientos premium en la zona central en ambos estadios

Opciones hospitality – disponibles para los aficionados que quieran una experiencia de día de partido más completa, especialmente para la visita de Francia

Dado el perfil de este partido y el seguimiento global de Francia, se recomienda reservar con antelación para ambos encuentros, especialmente para el estreno en Estambul.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Turquía vs Francia?

Los precios para ambos partidos varían en función de la ubicación del asiento y de lo cerca que estés del día del encuentro al comprar. Aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar:

Asientos más baratos (Estambul): los anuncios arrancan actualmente en torno a 147 $ para el partido inaugural en el Nef Stadium, reflejo de la fuerte demanda por un visitante de primer nivel como Francia

Asientos de gama media (Estambul): localidades centrales a lo largo de la línea de medio campo, con un precio notablemente más alto

Premium y hospitality (Estambul): disponibles para los aficionados que quieran asientos acolchados y una experiencia de día de partido más completa

Partido de vuelta en Burdeos: el precio para el encuentro de noviembre en el Matmut Atlantique se confirmará más cerca del partido, con el interés temprano creciendo ya en torno a la propia lista de alertas de entradas del estadio

Como ocurre con cualquier partido en el que participe una de las grandes selecciones de Europa, los precios en el mercado secundario, como Ticombo, pueden variar a medida que se acerque el día del partido, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Todo lo que necesitas saber sobre el Turquía vs Francia

Este enfrentamiento forma parte de una dura campaña del Grupo A1 de la Liga A para ambos equipos, junto a Italia y Bélgica. El duelo de Estambul del 25 de septiembre abre la campaña de Turquía, mientras que el partido de vuelta en Burdeos, el 15 de noviembre, podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones de alcanzar los cuartos de final.

Algunas cosas que conviene saber sobre este enfrentamiento:

Un grupo duro – el Grupo A1 cuenta con tres de las selecciones más consistentes de la élite europea junto a Turquía, lo que hace que cada punto tenga valor

Ventaja de jugar en casa en Estambul – Turquía tiene un sólido balance como local en partidos oficiales recientes, y una grada ruidosa añade una dificultad extra para los visitantes

Lo que hay en juego en el grupo – los resultados de ambos partidos influirán en la clasificación para los cuartos de final, así como en las implicaciones de ascenso y descenso

Para Francia, sumar puntos a domicilio en Estambul antes de recibir el partido de vuelta en Burdeos será una referencia importante de su campaña.

Turquía vs Francia en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Forma de Turquía y Francia

Turquía llega a este partido con un balance reciente irregular, con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, y con un resultado sin contabilizar en los datos disponibles. Su actuación más reciente fue una victoria por 3-2 sobre Estados Unidos en la Copa del Mundo, un resultado que mostró su capacidad ofensiva. También venció a Venezuela por 2-1 en un amistoso, pero las derrotas ante Paraguay (0-1) y Australia (0-2) durante la fase de grupos de la Copa del Mundo pusieron de manifiesto vulnerabilidades defensivas. En sus últimos cinco partidos, Turquía marcó nueve goles y encajó seis.

Los últimos cinco partidos de Francia dejaron tres victorias y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, un duelo de muchos goles que subrayó tanto su amenaza ofensiva como su fragilidad defensiva. Venció a Marruecos por 2-0 y a Suecia por 3-0 en rondas anteriores, mientras que un triunfo por 1-0 sobre Paraguay en octavos de final mostró su capacidad de resistencia. Francia marcó diez goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Turquía vs Francia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 1-1, en un partido de clasificación para el Campeonato de Europa disputado en octubre de 2019. Antes de eso, Turquía venció a Francia por 2-0 en el duelo de clasificación de vuelta en junio de 2019, una de las dos victorias del equipo local en los cuatro partidos registrados. El resultado más contundente de Francia en este enfrentamiento fue un 4-0 en un amistoso en noviembre de 2000, cuando actuó como visitante.

Clasificación de Turquía vs Francia

En el Grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, Turquía ocupa actualmente la cuarta plaza, mientras que Francia es segunda.