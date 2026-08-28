Cómo conseguir entradas para el Toulouse vs Le Havre: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Toulouse se enfrenta a Le Havre el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stadium de Toulouse, en Toulouse.

En su encuentro liguero más reciente, en febrero de 2026, Le Havre logró una trabajada victoria por 2-1 en casa ante el Toulouse. Históricamente, el cara a cara entre ambos equipos ha estado muy equilibrado, con empates competidos y resultados ajustados.

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¿Cuándo es el saque inicial del Toulouse vs Le Havre de la Ligue 1?

El Toulouse vs Le Havre se disputa en el Stadium de Toulouse, en Toulouse. Consulta los detalles del partido a continuación para ver la hora confirmada del saque inicial.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 11:00 Stadium de Toulouse

¿Cómo comprar entradas para el Toulouse vs Le Havre de la Ligue 1?

Puedes comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Toulouse y Le Havre a través de las siguientes opciones principales:

Taquilla oficial del Toulouse FC (opción principal): Compra directamente en la página web oficial del Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) o en la taquilla del Stadium de Toulouse el día del partido (sujeto a disponibilidad). Comprar directamente al club local garantiza precios auténticos sin recargos de revendedores.

Mercados secundarios: Plataformas de venta de entradas de terceros como Ticombo ofrecen entradas de reventa para partidos de Ligue 1, aunque los precios pueden fluctuar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Toulouse vs Le Havre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido entre Toulouse FC y Le Havre AC en el Stadium de Toulouse suelen depender de dónde las compres y de la ubicación del asiento que prefieras:

Taquilla oficial (mercado primario): Las entradas estándar directamente a través de la taquilla del Toulouse FC suelen oscilar entre 15 € y 55 € para partidos habituales de Ligue 1 en casa, dependiendo de si te sientas detrás de las porterías (Virages) o en los laterales (Tribunes).

Mercados secundarios de reventa: En plataformas de terceros como Ticombo, las entradas estándar de reventa empiezan actualmente en torno a 20 € y 35 € para asientos básicos, mientras que los asientos medios con vistas centradas oscilan entre 50 € y 85 € . Las opciones prémium o VIP hospitality pueden costar 100 € a 150 €+ .

Toulouse vs Le Havre de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Toulouse vs Le Havre

El Toulouse ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Lyon en la Ligue 1 el 22 de agosto. También perdió 1-2 contra el Hamburger SV en pretemporada, aunque las victorias sobre Al-Ain y Real Sociedad demostraron que puede sacar resultados. El Toulouse marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos de Le Havre se saldaron con una victoria, un empate y tres derrotas. Su duelo más reciente fue una derrota liguera por 0-1 ante el Mónaco el 23 de agosto. Ganó al Le Mans en un amistoso de pretemporada el 15 de agosto, pero perdió 3-2 frente al Real Oviedo una semana antes. En esos cinco partidos, Le Havre marcó cinco goles y encajó seis, y todavía no ha dejado la portería a cero en esa racha.

Toulouse vs Le Havre: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Ligue 1 el 15 de febrero de 2026, cuando Le Havre ganó 2-1 en casa. Antes de eso, ambos equipos firmaron un empate 0-0 en el Stadium de Toulouse en noviembre de 2025. En los últimos cinco partidos de Ligue 1 entre ambos, el Toulouse suma dos victorias por las dos de Le Havre, con un partido terminado en empate. El resultado más abultado en los datos fue una victoria del Toulouse por 4-1 en el campo de Le Havre en febrero de 2025.