Cómo conseguir entradas para el Sunderland vs Fulham: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Se presenta una temporada enorme para el Sunderland, que se ha clasificado para Europa por primera vez desde 1973 y solo la segunda en toda su historia. La Premier League sigue siendo clave, por supuesto, y esta talentosa plantilla intentará hacer disfrutar a la afición de los Black Cats en el estreno liguero en el Stadium of Light ante el Fulham el domingo 30 de agosto.

El Sunderland superó todas las expectativas en su regreso a la Premier League la temporada pasada, al terminar séptimo y asegurarse una plaza en la UEFA Europa League. Ese éxito se construyó sobre un impresionante rendimiento en casa, con los hombres de Régis Le Bris logrando algunas victorias memorables ante equipos como Chelsea, Tottenham, Bournemouth y, en particular, Newcastle, en el Stadium of Light.

Tú podrías estar allí para el primer partido en casa del Sunderland en la Premier League en el último domingo de agosto. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sunderland-Fulham, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Sunderland y Fulham?

El Sunderland-Fulham se disputa en el Stadium of Light de Sunderland el domingo 30 de agosto, con horario previsto de inicio a las 14:00 BST.

Premier League - Jornada 2 30 ago 2026 - 09:00 Stadium of Light

Cómo comprar entradas para el Sunderland-Fulham de la Premier League

Hay múltiples opciones de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para cada encuentro hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sunderland-Fulham de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior, normalmente sub-18 o sub-21, Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, Categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrados en la grada lateral y en el anillo inferior tienen un precio premium, mientras que los asientos del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para participar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante toda la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de mayor categoría con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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