Cómo conseguir entradas para el Sunderland vs Brighton & Hove Albion: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Sunderland se enfrenta al Brighton & Hove Albion el sábado 10 de octubre de 2026 en el Stadium of Light de Sunderland.

Este encuentro servirá como una prueba crucial para ambos equipos en las primeras fases de la temporada 2026/27, mientras buscan estabilidad en la zona media y el impulso necesario para asentarse en la mitad alta de la tabla. En su enfrentamiento liguero más reciente en Wearside, en marzo de 2026, el Brighton logró una ajustada victoria por 1-0 sobre el Sunderland.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sunderland vs Brighton & Hove Albion, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Sunderland vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

El Sunderland vs Brighton & Hove Albion se disputa en el Stadium of Light de Sunderland.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Stadium of Light

¿Cómo comprar entradas para el Sunderland vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de la Premier League entre Sunderland y Brighton & Hove Albion del 10 de octubre de 2026 en el Stadium of Light, sigue estas principales opciones de compra:

Entradas oficiales para la afición local (taquilla del Sunderland)

Portal oficial de entradas: La forma más segura y fiable de comprar entradas generales para la afición local es hacerlo directamente a través de la web oficial de venta de entradas del Sunderland o de su taquilla.

Prioridad para miembros: Las entradas se ponen a la venta por fases. Los abonados del Sunderland y los miembros oficiales del club reciben ventanas de compra prioritarias antes de que cualquier asiento restante salga a la venta para el público general.

Venta general: Si la demanda lo permite, las entradas no asignadas saldrán a la venta general para no miembros más cerca del día del partido.

Entradas oficiales para la afición visitante (Brighton & Hove Albion)

Acceso a la grada visitante: Los aficionados visitantes que deseen sentarse en la zona visitante deben comprar las entradas directamente a través del portal oficial de entradas del Brighton & Hove Albion.

Puntos de fidelidad y MyAlbion+: La venta de entradas para la afición visitante sigue una estructura por niveles basada en los puntos de fidelidad para los abonados, seguida por los miembros de MyAlbion+.

Paquetes oficiales de hospitalidad

Acceso garantizado: Los aficionados que busquen una entrada garantizada sin depender de los niveles habituales de sorteo o de las colas de miembros pueden comprar paquetes oficiales de hospitalidad para el día de partido.

Ventajas incluidas: Los paquetes de hospitalidad suelen incluir asientos prémium en el Stadium of Light, comida previa al partido y acceso a salas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sunderland vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido Sunderland vs Brighton & Hove Albion del 10 de octubre de 2026 en el Stadium of Light dependen de dónde y cómo las compres:

Venta general oficial (precio nominal): Las entradas estándar de adulto compradas directamente en la taquilla oficial del Sunderland o en su portal de entradas oscilan entre 28 £ y 45 £ , según la zona del estadio y la categoría del asiento.

Hospitalidad el día de partido: Los paquetes oficiales de hospitalidad del club suelen oscilar entre 150 £ y más de 350 £ por persona, e incluyen acceso a salas, comida y asientos prémium.

Sunderland vs Brighton & Hove Albion de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sunderland vs Brighton & Hove Albion

El Sunderland llega a este partido con un balance de tres victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros competitivos, con un resultado amistoso adicional incluido en esa racha. Su compromiso más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Fulham en la Premier League el 30 de agosto, y también venció al Ipswich Town por 2-1 antes de perder contra ese mismo rival por 2-1 en la liga el 22 de agosto. En esos cinco partidos, el Sunderland marcó siete goles y encajó cuatro.

Los últimos cinco resultados del Brighton muestran tres victorias, un empate y una derrota. Su actuación más contundente llegó en una victoria por 4-0 ante el Aston Villa en la Premier League el 23 de agosto, mientras que también venció al Tromsø por 4-0 en la fase de clasificación de la Conference League el 27 de agosto. La derrota llegó en su partido más reciente, un 4-3 en el campo del Chelsea el 30 de agosto. El Brighton marcó 13 goles en esos cinco encuentros y encajó siete, reflejo de un equipo capaz tanto de marcar con facilidad como de conceder goles.

Sunderland vs Brighton & Hove Albion: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes terminó con victoria del Brighton por 0-1 en el Stadium of Light en la Premier League el 14 de marzo de 2026. Antes de eso, ambos equipos empataron 0-0 cuando el Brighton recibió al Sunderland en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Brighton ha ganado tres y el Sunderland ninguno, con dos empates, aunque dos de esos partidos se remontan a 2010 y 2005, respectivamente.