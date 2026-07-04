Cómo conseguir entradas para el Suiza-Colombia: precios del Mundial, información del partido de octavos de final, ofertas de última hora y más

La impecable trayectoria de Suiza en el torneo sigue cobrando un impulso increíble, lo que ha provocado un aumento sin precedentes en la demanda de entradas después de que los «Rossocrociati» se impusieran con facilidad a Argelia por 2-0 el jueves y se clasificaran para los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA por cuarta vez consecutiva.

Los tantos de Breel Embolo y Dan Ndoye premiaron la disciplina táctica de Murat Yakin y alimentan la ilusión de superar los cuartos de final.

Su rival será Colombia, que el viernes superó 1-0 a Ghana y alcanzó los octavos por primera vez desde 2018.

Un gol de Jhon Arias en el 14’ bastó para que el equipo de Néstor Lorenzo superara a las «Estrellas Negras». Colombia busca su segundo pase a cuartos tras su actuación en Brasil 2014.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el Suiza-Colombia y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Suiza y Colombia?

Este partido de octavos de final se jugará en el BC Place de Vancouver.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final BC Place Vancouver

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Suiza y Colombia?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Suiza-Colombia del Mundial?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225 $ – 540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Suiza vs. Colombia en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Suiza y Colombia

Suiza vs. Colombia: historial reciente

SUI Último partidos COL 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Colombia 3 - 1 Switzerland 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

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