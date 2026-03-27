Cómo conseguir entradas para el Southampton-Arsenal: precios de la FA Cup, información sobre el partido, hora del saque inicial y mucho más

El Southampton recibe al Arsenal en el estadio St Mary's de Southampton el sábado 4 de abril, en un crucial partido de cuartos de final de la FA Cup que supone un importante obstáculo para ambos clubes en su lucha por conquistar un título nacional.

Los Saints llegan a este partido como representantes de la Championship, con el objetivo de dar la sorpresa ante uno de los aspirantes al título de la Premier League en su propio terreno.

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¿A qué hora empieza el Southampton vs Arsenal de la FA Cup?

¿Cómo comprar entradas para el Southampton vs Arsenal de la FA Cup?

Comprar entradas directamente en las páginas web oficiales de los clubes se considera generalmente el método más seguro para adquirir entradas para la FA Cup.

Es fundamental reservar con antelación, ya que los abonados y los socios registrados suelen tener más posibilidades de conseguir entradas.

Las entradas para la FA Cup no están incluidas automáticamente en el precio del abono de temporada de un equipo, pero los abonados (y los socios del club) suelen tener acceso prioritario durante un periodo determinado para adquirir sus entradas.

Además de comprar entradas para la FA Cup a través de los canales oficiales, los aficionados tienen la opción de adquirirlas en el mercado secundario en plataformas como StubHub, si buscan entradas de última hora.

Southampton vs Arsenal, FA Cup: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Southampton vs Arsenal

Southampton vs Arsenal: Historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Southampton vs Arsenal

¿Qué se puede esperar del Southampton vs Arsenal?

El Southampton llega a estos cuartos de final en un gran momento de forma en la liga nacional, y actualmente está luchando con fuerza por el ascenso a la Premier League.

Su trayectoria hasta los cuartos de final ha sido impresionante, destacando la victoria por 1-0 a domicilio ante el Fulham en la quinta ronda.

Para el entrenador Russell Martin, este partido es una oportunidad para demostrar que su equipo puede competir con la élite mientras persigue un histórico pase a Wembley.

El Arsenal viaja a la costa sur con el objetivo de recuperarse de la decepcionante derrota por 2-0 ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup el 22 de marzo. A pesar de ese revés, el equipo de Mikel Arteta ha sido dominante en otros frentes, destacando la victoria por 2-0 sobre el Bayer Leverkusen el 17 de marzo de 2026, que le permitió avanzar en la Liga de Campeones.

Este partido supone la primera vez en seis años que el Arsenal alcanza los cuartos de final de la FA Cup, lo que añade una enorme presión por conseguir el resultado.

El Southampton confiará en el ruidoso apoyo de su afición en un St Mary's con entradas agotadas para salvar la diferencia frente a un equipo técnicamente superior. Cabe esperar un encuentro de alta intensidad en el que el estilo basado en la posesión de los Saints ponga a prueba a una defensa del Arsenal que recientemente ha mostrado una vulnerabilidad poco habitual en partidos eliminatorios de alto riesgo.

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