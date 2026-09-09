Serbia abre su campaña de la UEFA Nations League 2026/27 en casa ante Grecia en el estadio Rajko Mitić de Belgrado el jueves 24 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en el estadio Panthessaliko en noviembre. Ambos encuentros forman parte del calendario del Grupo A2 de la Liga A, en el que también están Alemania y Países Bajos.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Serbia vs Grecia, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Serbia vs Grecia de la UEFA Nations League A?

El Serbia vs Grecia se disputa en el Stadion Rajko Mitic de Belgrado, con los detalles oficiales de la hora de inicio aún por confirmar. Consulta a tu operador regional para conocer el horario exacto.

UEFA Nations League A - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

¿Dónde comprar entradas para el Serbia vs Grecia?

Las entradas para el partido de Belgrado se ponen primero a la venta a través de los canales oficiales de venta de la Federación de Fútbol de Serbia, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remanente pase a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Helénica de Fútbol (EPO) son el equivalente para el partido de vuelta en el Panthessaliko.

Ticombo es tu mejor opción si las localidades de la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia gama de opciones de asiento para el partido inaugural en el estadio Rajko Mitić de Belgrado, así como entradas para el partido de vuelta en el estadio Panthessaliko en noviembre.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre después de que se cierren los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada

Anuncios verificados – Ticombo obtiene entradas de una serie de vendedores, lo que da a los compradores un abanico más amplio de localidades una vez agotadas las asignaciones oficiales

Entradas para la afición visitante – las asignaciones del Panthessaliko para los aficionados serbios desplazados se gestionan a través de los canales de la EPO y pueden ser limitadas

Mercado secundario – Ticombo es tu mejor opción si las localidades de la web oficial están agotadas

Dado el tamaño del público que probablemente atraerá este partido en Belgrado, se recomienda reservar con antelación para ambos encuentros.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Serbia vs Grecia?

El precio oficial para el partido de Belgrado se fija a través de los canales de venta de entradas de la Federación de Fútbol de Serbia, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras dure la asignación. Los precios oficiales de la EPO se aplican del mismo modo para el partido en el Panthessaliko.

Ticombo es tu mejor opción si las localidades de la web oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Asientos más baratos (Belgrado): los anuncios para el partido inaugural en el estadio Rajko Mitić empiezan con precios asequibles en los anillos superiores detrás de las porterías

Asientos de gama media (Belgrado): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, con un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en el Panthessaliko: generalmente más asequible a precio oficial que el duelo inaugural de Belgrado, aunque la disponibilidad puede reducirse a medida que se acerque la fecha

Como ocurre con cualquier partido internacional en un grupo competitivo, los precios pueden variar a medida que se acerque el día del encuentro, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si cuentas con un presupuesto concreto.

Serbia vs Grecia de la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Forma de Serbia y Grecia

Serbia ha ganado dos partidos, no ha empatado ninguno y ha perdido tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 5-1 ante México, y en esa misma racha también perdió 3-0 tanto contra Cabo Verde como contra España. Sus dos victorias llegaron ante Arabia Saudí, por 2-1 en marzo, y Letonia, también por 2-1, en la clasificación para el Mundial en noviembre de 2025.

Grecia no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-1 ante Italia en un amistoso el 7 de junio. Antes de eso empató 2-2 con Suecia y se quedó sin marcar en tres de esos cinco partidos, aunque solo encajó tres goles en toda la racha.

Serbia vs Grecia: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en noviembre de 2014, cuando Serbia ganó 0-2 a domicilio en Grecia en un amistoso. El único otro partido en el historial disponible de enfrentamientos directos se jugó en agosto de 2010, cuando Grecia venció 1-0 en casa a Serbia en otro amistoso. Serbia domina el cara a cara en esos dos partidos, con una victoria para cada una sobre el papel, pero con Serbia imponiéndose en el enfrentamiento más reciente.

Clasificación de Serbia y Grecia

En el Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, Serbia ocupa actualmente la cuarta plaza, mientras que Grecia es segunda.