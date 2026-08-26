Cómo conseguir entradas para el Real Madrid vs Rayo Vallecano: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Real Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano el domingo 13 de septiembre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

Ambos equipos aspiran a sumar puntos importantes en este inicio de su campaña 2026-27 en LaLiga. En su enfrentamiento liguero más reciente, en febrero de 2026, el Real Madrid logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Rayo Vallecano.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Madrid vs Rayo Vallecano de LaLiga?

El Real Madrid vs Rayo Vallecano se disputa en el estadio Bernabéu de Madrid, con la hora de inicio confirmada indicada arriba.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 09:00 Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Las entradas oficiales para el Real Madrid vs Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu pueden conseguirse siguiendo este proceso paso a paso:

1. Canales oficiales principales

Sitio web oficial: Visita el portal oficial de entradas del Real Madrid para reservar entradas a precio oficial.

2. Reventa de entradas y opciones alternativas

Liberación oficial de asientos (Cessión de Asientos): Si las entradas iniciales se agotan, sigue consultando el sitio web oficial hasta el día del partido. Los abonados que no puedan asistir liberan sus asientos al club para su reventa general de forma continua hasta el saque inicial.

Mercados secundarios: Plataformas como StubHub ofrecen entradas de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Madrid vs Rayo Vallecano varían según la categoría de la localidad y si compras directamente al club o a través de plataformas de reventa secundaria como StubHub.

Precios oficiales (directamente a través del Real Madrid)

Categoría 4 / Gradas superiores: ~40 €-70 €

Categorías 2 y 3 / Laterales y zonas intermedias: ~75 €-130 €

Categoría 1 / Gradas principales bajas: ~135 €-205 €

Paquetes VIP y hospitality: ~295 €-590 €+

Mercado secundario / agregadores de entradas

Desde / Entrada general: ~100 €-120 €

Asientos medios de reventa: ~145 €-260 €

Real Madrid vs Rayo Vallecano de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid vs Rayo Vallecano

El Real Madrid llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y un único empate, un 2-2 contra la Fiorentina en pretemporada. Su encuentro más reciente fue un trabajado triunfo por 2-1 en LaLiga ante el Espanyol, asegurado con un gol en el minuto 90. Antes de eso, el Madrid venció al Schalke 04 por 3-0 y ganó a domicilio al Deportivo de A Coruna en amistosos de pretemporada. No ha perdido en sus últimas cinco comparecencias.

La forma reciente del Rayo Vallecano es menos convincente. Ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo Alaves en LaLiga en la primera jornada, precedido por una derrota por 2-1 ante el Sevilla en su estreno liguero. Una derrota por 3-0 ante el Ipswich Town en pretemporada y otra derrota frente al Feyenoord fueron otros contratiempos. La única victoria del Rayo en esa racha llegó contra el Sporting Charleroi, un triunfo amistoso por 3-2. En esos cinco partidos, marcó seis goles y encajó ocho.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó 2-1 a favor del Real Madrid, disputado en el Bernabéu en LaLiga el 1 de febrero de 2026. Antes de eso, ambos equipos empataron 0-0 cuando el Rayo recibió al Madrid en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Madrid suma tres victorias por ninguna del Rayo, con dos empates, incluido un vibrante 3-3 en el campo del Rayo en diciembre de 2024 y un empate 1-1 allí en febrero de 2024.

Clasificación del Real Madrid vs Rayo Vallecano

En la tabla inicial de LaLiga, el Real Madrid ocupa la sexta posición, mientras que el Rayo Vallecano es 14º tras la primera jornada.