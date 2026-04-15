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Cómo conseguir entradas para el Real Betis - Real Madrid: precios de La Liga, información del partido, hora de inicio y más

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Cómo conseguir entradas para el Real Betis y el Real Madrid, incluyendo la hora de inicio y los detalles del partido

El Real Betis recibe al Real Madrid en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el viernes 24 deabril. Será un duelo clave, pues los blancos luchan por alcanzar al líder.

El Betis es quinto, mientras que el Madrid, segundo a un paso del Barcelona, sabe que un tropiezo en Andalucía podría acabar con sus opciones de título.

GOAL te cuenta cómo comprar tus entradas y cuánto cuestan.

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¿A qué hora empieza el partido de La Liga entre el Real Betis y el Real Madrid?

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¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid de La Liga?

Al ser un partido de categoría A entre dos grandes, la demanda de entradas es muy alta y apenas quedan localidades oficiales para la venta general.

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  • Canales oficiales: Portales de venta de entradas del Real Betis y del Real Madrid (disponibilidad limitada o agotadas).
  • En el mercado secundario, plataformas como StubHub son la alternativa para los aficionados.
  • Laslocalidades de tribuna central y los paquetes VIP cuestan entre 500 € y 1200 €, según el acceso a la sala VIP y la cercanía al campo.

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¿Qué esperar del Real Betis vs Real Madrid?

El Real Madrid llega a Sevilla con poco margen de descanso tras su duelo de cuartos de final de la Champions contra el Bayern. 

Pese a su calidad, el conjunto de Carlo Ancelotti no tiene margen de error tras el 1-1 contra el Girona del 10 de abril. 

Buscarán repetir el dominio del 5-1 en el Bernabéu del 4 de enero.

El Real Betis, sin embargo, es un rival difícil en casa y lucha por clasificarse para la Liga de Campeones. 

El equipo de Manuel Pellegrini ha mostrado resistencia, pero busca recuperar su puntería tras el 0-0 contra el Espanyol el 4 de abril. 

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis-Real Madrid de LaLiga?

El precio de los billetes de LaLiga varía mucho.

Para este duelo se paga un sobreprecio: en reventa los asientos más baratos, en la grada superior, rondan los 150 €.

La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes y mayores, aunque los tramos cambian según el club.

Además, la ubicación dentro del estadio marca diferencias: las mejores vistas se pagan al precio más alto. 

Precios de las entradas de LaLiga 2025-26 por club

ClubEstadio yRango de precios de las entradas (adultos)
AlavésMendizorrotza13 € - 59 €
Athletic de BilbaoSan Mamés30 € - 110 €
Atlético de MadridMetropolitano30 € - 150 €
BarcelonaCamp Nou46 € - 149 €
Celta de VigoBalaídos20 € - 80 €
ElcheMartínez Valero25 € - 90 €
EspanyolEstadio RCDE30 € - 100 €
GetafeColiseum40 € - 95 €
GironaMontilivi35 € - 64 €
LevanteCiudad de Valencia30 € - 90 €
MallorcaMallorca Son Moix40 € - 95 €
OsasunaEl Sadar40 € - 140 €
Rayo VallecanoVallecas20 € - 90 €
Real BetisLa Cartuja20 € - 90 €
Real MadridSantiago Bernabéu20 € - 90 €
Real OviedoCarlos Tartiere21 € - 75 €
Real SociedadAnoeta25 € - 60 €
SevillaRamón Sánchez-Pizjuán45 € - 165 €
ValenciaMestalla30 € - 100 €
VillarrealLa Cerámica20 € - 50 €

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