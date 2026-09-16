RB Leipzig se enfrenta al Eintracht Frankfurt el sábado 10 de octubre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

En el historial de enfrentamientos entre ambos, el RB Leipzig tiene ventaja con 9 victorias, frente a las 6 del Eintracht Frankfurt, además de 8 empates. En su encuentro más reciente, el 18 de abril de 2026, el RB Leipzig logró una victoria a domicilio por 3-1 en el Deutsche Bank Park en la Bundesliga.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

El RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt arranca en el Red Bull Arena de Leipzig el sábado 10 de octubre.

Bundesliga - Jornada 5 10 oct 2026 - 12:30 Red Bull Arena Leipzig

Cómo comprar entradas para el RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt de la Bundesliga

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre RB Leipzig y Eintracht Frankfurt, sigue estos pasos habituales a través de los canales oficiales y primarios:

1. Tienda online oficial de entradas del RB Leipzig (para asientos en la zona local)

El RB Leipzig suele abrir la venta de entradas por fases, dando prioridad primero a los socios oficiales del club y a los abonados. Si todavía quedan localidades disponibles, se abrirá una venta general al público más cerca del día del partido. =

2. Tienda online oficial de entradas del Eintracht Frankfurt (para asientos en la zona visitante)

Si apoyas al Eintracht Frankfurt, visita la tienda principal oficial de entradas del Eintracht Frankfurt o la aplicación mainaquila. Las asignaciones para partidos fuera de casa están muy restringidas y se priorizan para los socios oficiales del Eintracht Frankfurt y las peñas oficiales debido a la alta demanda.

3. Mercado secundario de entradas e intercambio de entradas (reventa)

Intercambio oficial de entradas del RBL (Ticketbörse): Si el partido agota las entradas, consulta el mercado secundario oficial del RB Leipzig (Ticketbörse) en su portal de entradas, donde los abonados revenden sus asientos de partidos individuales a precio nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre RB Leipzig y Eintracht Frankfurt varían según la ubicación del asiento, el canal de compra y la categoría.

Precios oficiales del mercado primario (precio nominal)

Zona de pie / sector de aficionados (sector B): 15 € a 25 €

Categorías 4 y 3 (anillo superior / detrás de las porterías): 25 € a 45 €

Categorías 2 y 1 (laterales / anillo bajo y medio): 50 € a 85 €

Paquetes VIP y hospitality: 150 € a 400 €+

Cupo de aficionados visitantes (sector del Eintracht Frankfurt)

Entradas de pie para visitantes: ~15 € a ~20 €

Entradas de asiento para visitantes: ~30 € a ~45 €

Mercado secundario de entradas

Intercambio oficial de entradas del RBL (Ticketbörse): Se venden estrictamente a precio nominal (15 € a 85 €) más tarifas administrativas o de gestión nominales.

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt

El RB Leipzig ha sumado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y siete en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. Antes de eso, el Leipzig ganó 3-0 al Borussia Mönchengladbach en la jornada inaugural de la Bundesliga y marcó seis goles ante el Eintracht Trier en la DFB-Pokal. Sus dos derrotas de pretemporada llegaron contra el Bayern de Múnich y el Leeds United.

El Eintracht Frankfurt ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con 21 goles a favor pero 17 en contra. El resultado más reciente fue una derrota por 4-1 ante el Augsburg en la Bundesliga. El resultado más destacado del Frankfurt en esta racha fue una victoria por 11-0 sobre el SC St. Tönis en la DFB-Pokal, aunque quedó compensada por una derrota por 7-0 en un amistoso ante el Brentford y el empate 3-3 en casa del Union Berlin en la jornada 1.

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 18 de abril de 2026, cuando el RB Leipzig venció al Eintracht Frankfurt por 3-1 en un partido de Bundesliga en Fráncfort. Antes de eso, el Leipzig ganó 6-0 en casa en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Leipzig tiene una clara ventaja con cuatro victorias frente a una del Frankfurt, tras haber marcado 14 goles por los seis del Frankfurt en ese periodo.