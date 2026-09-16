Portugal recibe a Noruega en un apasionante partido de la UEFA Nations League en el emblemático Estádio do Dragão de Oporto el 4 de octubre de 2026. Este choque de alto voltaje reúne a dos de las selecciones más dinámicas de Europa, que pelean por puntos vitales en la clasificación del torneo.

GOAL tiene toda la información esencial que necesitas para asegurar tu asiento en el Estádio do Dragão. Descubre los detalles oficiales de las entradas, los precios en el mercado secundario y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Portugal vs Noruega de la UEFA Nations League A?

El Portugal vs Noruega se disputa en el Estadio do Dragao de Oporto, con la hora de inicio por confirmar a través de tu cadena regional.

UEFA Nations League A - Jornada 4 4 oct 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

¿Dónde comprar entradas para el Portugal vs Noruega?

Las entradas oficiales para el partido pueden adquirirse directamente a través del portal de venta de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que gestiona la distribución principal para los partidos en casa. La web oficial de la FPF es tu primera parada para asegurar entradas a precio oficial durante las fases de preventa y venta general al público.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son tu mejor opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal vs Noruega?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la FPF suelen empezar en 35 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, con costes que aumentan en función de la categoría del asiento y de la proximidad al terreno de juego.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas arrancan actualmente en 105 € por asiento y fluctúan en función de la sección, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Portugal vs Noruega de la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Forma de Portugal y Noruega

Portugal ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y dos en contra. Su compromiso más reciente fue una derrota por 1-0 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de esa derrota, venció 2-1 a Croacia en octavos de final y empató 0-0 con Colombia en la fase de grupos. Portugal también goleó 5-0 a Uzbekistán y empató 1-1 con RD Congo en esa racha de cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos de Noruega dejaron tres victorias y dos derrotas, con ocho goles marcados y nueve encajados. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, había ganado dos partidos consecutivos de eliminatorias, al vencer 2-1 a Brasil y 2-1 a Costa de Marfil, después de sufrir una derrota por 4-1 ante Francia. Noruega abrió esa serie de cinco partidos con una victoria por 3-2 sobre Senegal.

Portugal vs Noruega: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones llegó en un amistoso el 29 de mayo de 2016, cuando Portugal ganó 3-0 en casa. En los últimos cuatro partidos registrados, Portugal ha ganado tres veces y Noruega una, sin empates. Portugal ha marcado cinco goles en esos encuentros, mientras que Noruega ha marcado uno.



