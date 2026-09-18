Cómo conseguir entradas para el Polonia vs Rumanía: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

Polonia recibe a Rumanía en un apasionante partido del Grupo H de la UEFA Nations League en el prestigioso PGE Narodowy de Varsovia el 2 de octubre de 2026. Este duelo europeo de alto nivel enfrenta a dos selecciones competitivas que luchan por la primera posición en la clasificación de su grupo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Polonia vs Rumanía de la UEFA Nations League B?

El Polonia vs Rumanía se juega en el Estadio Nacional de Varsovia, con la hora de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 3 2 oct 2026 - 14:45 National Stadium, Varsovia

¿Dónde comprar entradas para el Polonia vs Rumanía?

Las entradas oficiales para el partido pueden adquirirse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), que gestiona la venta principal para los partidos como local de la selección de Polonia. El portal oficial es tu principal opción para conseguir entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general al público.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son la mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Polonia vs Rumanía?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de venta de la PZPN suelen comenzar en 25 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, con aumentos en función de la categoría del asiento y su ubicación dentro del PGE Narodowy.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de reventa parten actualmente de 52 € por asiento, aunque las tarifas finales fluctúan según la sección, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Polonia vs Rumanía en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Forma de Polonia y Rumanía

Polonia ha firmado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Nigeria, y también sufrió una derrota por 0-2 ante Ucrania en un amistoso. Antes, en esta racha, venció a Albania por 2-1 y a Malta por 3-2 durante la fase de clasificación para la Copa del Mundo. El equipo de Urban marcó siete goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Rumanía ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente terminó con una victoria por 2-1 sobre Gales, y también empató 1-1 con Georgia. Perdió ante Eslovaquia y Turquía en ese periodo, mientras que un triunfo por 7-1 frente a San Marino fue su resultado más contundente de la racha. El equipo de Hagi marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Polonia vs Rumanía: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en junio de 2017, cuando Polonia ganó 3-1 en casa en un partido de clasificación para la Copa del Mundo. Antes de eso, Polonia ganó 3-0 a domicilio en Rumanía en noviembre de 2016 en la misma fase de clasificación. En los cinco enfrentamientos directos registrados, Polonia tiene una clara ventaja con tres victorias frente a las dos de Rumanía, sin empates entre ambos.



