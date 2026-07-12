Cómo conseguir entradas para el partido Inglaterra-Argentina o Suiza: precios de las semifinales del Mundial, información sobre los partidos, ofertas de última hora y mucho más

Inglaterra sufrió, pero avanzó a semifinales del Mundial 2026. Tras ir abajo ante Noruega en la primera parte del duelo de cuartos en Miami, Jude Bellingham igualó en el tiempo regular y anotó en la prórroga, desatando la locura de los Tres Leones.
A una sola victoria de su primera final en 60 años, el equipo de Thomas Tuchel se medirá el miércoles 15 de julio en Atlanta a Argentina o Suiza.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes reservar tu asiento para la segunda semifinal y cuánto cuestan.
¿A qué hora empieza la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina o Suiza?
La segunda semifinal se disputará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).
¿Cómo comprar entradas para la semifinal entre Inglaterra y Argentina o Suiza?
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para las semifinales del Mundial entre Inglaterra y Argentina o Suiza?
La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final alcanzaba los 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en reventa
14–15 de julio
Semifinales
930–3295 $
1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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