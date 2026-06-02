Cómo conseguir entradas para el partido inaugural del Mundial de la FIFA 2026: precios, información y más sobre el Estadio de la Ciudad de México

Jugadores y aficionados sueñan con ver a su selección levantar la Copa del Mundo 2026 en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Pero la atención inicial la acaparan la Ciudad de México y el Estadio Azteca, que albergará el partido inaugural el 11 de junio.

Para muchos aficionados, visitar este recinto es el sueño de toda una vida. Ya acogió las finales de 1970 y 1986.

En 1970, ante 107 412 espectadores, Brasil venció 4-1 a Italia con el inolvidable gol de Carlos Alberto. Dieciséis años después (1986), ante 114 600 espectadores —récord de asistencia en una final—, Diego Maradona guió a Argentina al título al vencer a Alemania Occidental 3-2 con cinco goles inolvidables.

Deja que GOAL te guíe con toda la información más reciente sobre el partido inaugural del Mundial 2026, incluyendo cómo conseguir entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Fecha Partido Lugar Entradas Jueves 11 de junio Grupo A: México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México. Entradas

Cómo comprar entradas para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los aficionados pueden adquirir sus localidades en el portal de entradas de la web de la FIFA desde ahora hasta el próximo junio.

Las distintas fases de venta, que se muestran a continuación, difieren en cuanto a los procesos de compra, los métodos de pago y los tipos de entradas.

Sorteo de preventa Visa

Se desarrolló del 10 al 19 de septiembre y estuvo reservada a usuarios de tarjetas Visa válidas.

Sorteo de venta anticipada

El plazo de inscripción para la segunda fase tuvo lugar entre el 27 y el 31 de octubre. Al igual que en la primera fase, consistió en un proceso de solicitud seguido de una selección aleatoria.

Los seleccionados recibieron un horario asignado para comprar, a partir del 17 de noviembre.

Antes, del 12 al 15 de noviembre, los residentes de Estados Unidos, Canadá y México tuvieron un plazo prioritario para comprar.

Sorteo aleatorio

Tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 5 de diciembre, arranca la siguiente fase de venta. Los aficionados podrán presentar nuevas solicitudes.

Fase de venta de última hora

Cerca del torneo (primavera de 2026), los aficionados podrán comprar las entradas restantes por orden de llegada.

La FIFA aún no ha indicado cuántas entradas habrá, por lo que se espera disponibilidad limitada y una rápida desaparición.

Para comprar entradas, visita el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y crea una cuenta. Luego inicia sesión y consulta la disponibilidad.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si necesitas revender o intercambiar tus entradas de forma oficial y segura, usa el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, abierto desde el 2 de octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa está abierto a residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio es para residentes de México.

La disponibilidad es limitada y las entradas aparecen de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

Los mercados secundarios como StubHub también ofrecerán boletos, con precios que varían según oferta y demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La FIFA informó que, gracias a la tarifa dinámica, los boletos para algunos encuentros de la fase de grupos partirán desde 60 dólares. No obstante, los duelos de los anfitriones, como el inaugural, serán más costosos por la alta demanda. Los precios variarán a lo largo de las distintas etapas de venta, pero las localidades para el partido inaugural en el Estadio Azteca oscilaron inicialmente entre 370 y 1825 dólares.

Los precios de las entradas para la final del Mundial de 2026 varían según la categoría de asiento de la siguiente manera:

Categoría 1: la más cara, en la grada inferior.

la más cara, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

En reventa (StubHub), las entradas para el partido inaugural arrancan en 2200 $.

¿Dónde se celebra el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Estadio Azteca, conocido como Estadio Banorte por patrocinio, está en Coyoacán, Ciudad de México. Inaugurado en 1966, es la casa del Club América y de la selección mexicana. Con 87 523 asientos, es el estadio más grande de América Latina y el octavo del mundo.

El Azteca acogió las finales de 1970 y 1986 y, aunque no albergará la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, este verano hará historia al ser el único estadio con partidos en tres Mundiales. Tras las reformas, reabrirá en marzo, tres meses antes del partido inaugural de 2026.