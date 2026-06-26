La fiesta apenas comienza para los anfitriones: la selección masculina de Estados Unidos de Mauricio Pochettino inicia su camino en la fase eliminatoria ante una tenaz Bosnia y Herzegovina.

Las «Estrellas y Rayas» ganaron con comodidad el Grupo D tras vencer a Paraguay y Australia, lo que ha despertado gran confianza en el país anfitrión.

Ahora se miden a una Bosnia y Herzegovina peligrosa y experimentada, que avanzó como uno de los mejores terceros.

¿A qué hora empieza el partido de la ronda de 32 del Mundial entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina?

El duelo se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final San Francisco Bay Area Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la ronda de 32 del Mundial entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la ronda de 32 del Mundial entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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