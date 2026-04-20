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Tyrell Feaster

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Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers: eliminatorias de la NBA, precios y más

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Incluye los precios de las entradas para el partido entre los Spurs y los Timberwolves, dónde comprarlas y mucho más

Los San Antonio Spurs lideran 1-0 y recibirán a los Portland Trail Blazers el martes 21 de abril de 2026 en el Frost Bank Center. Tras una actuación histórica de su joven estrella, los Spurs buscan mantener la ventaja antes de viajar al noroeste del Pacífico.

En el primer encuentro, el segundo clasificado de la Conferencia Oeste superó al séptimo, tal como preveían las cuotas. San Antonio cerró la temporada regular con un sólido 62-20 y venció a un luchador Portland, que accedió a los playoffs tras batir a los Suns en el play-in.

GOAL tiene toda la información para conseguir entradas para el segundo partido y los siguientes, incluyendo dónde comprarlas y los precios actuales del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Trail Blazers y Spurs?

Tras el debut récord de Victor Wembanyama en los playoffs, la demanda de entradas en San Antonio se ha disparado. Sin embargo, al ser Portland un mercado más pequeño que Nueva York o Los Ángeles, los precios siguen siendo relativamente asequibles para un duelo de primera ronda.

  • Partido 2 (San Antonio): En reventa, los precios arrancan en 105 $ y las localidades de la zona «Plaza» van de 295 $ a 450 $.
  • Para el Partido 3 en el Moda Center de Portland, la entrada más barata cuesta desde 92 dólares, uno de los precios más bajos de los playoffs del Oeste esta semana.
  • Asientos depista: en el Frost Bank Center para el Partido 2 arrancan en 1 400 dólares, y las opciones «VIP de pista» superan los 3 500 dólares.

Entre los factores que influyen en el coste se incluyen:

  • El «efecto Wemby»: los 35 puntos de Victor Wembanyama en el primer partido establecieron un nuevo récord de la franquicia de los Spurs para un debut en los playoffs. Su trayectoria histórica está generando un enorme interés a nivel nacional y una gran demanda de entradas a nivel local.
  • Laintensa defensa de Portland, liderada por el novato Donovan Clingan, mantiene la competitividad y respalda los precios de reventa en el Moda Center.


Hora de inicio del partido entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers.


NBA
NBA Playoffs
Frost Bank Center

Noticias y alineaciones

San Antonio Spurs contra Portland Trail Blazers alineaciones

San Antonio SpursSAS
-Alineación

  • 5

    Stephon Castle

  • 30

    Julian Champagnie

  • 4

    De'Aaron Fox

  • 24

    Devin Vassell

  • 1

    Victor Wembanyama

Suplentes

  • 40

    Harrison Barnes

  • 18

    Bismack Biyombo

  • 11

    Carter Bryant

  • 2

    Dylan Harper

  • 3

    Keldon Johnson

  • 7

    Luke Kornet

  • 8

    Kelly Olynyk

  • 22

    Mason Plumlee

  • 43

    Lindy Waters III

Portland Trail BlazersPOR
-Alineación

  • 8

    Deni Avdija

  • 33

    Toumani Camara

  • 23

    Donovan Clingan

  • Scoot Henderson

  • 5

    Jrue Holiday

Suplentes

  • 91

    Sidy Cissoko

  • 9

    Jerami Grant

  • 27

    Vit Krejci

  • 24

    Kris Murray

  • 17

    Shaedon Sharpe

  • 4

    Matisse Thybulle

  • 1

    Blake Wesley

  • 35

    Robert Williams

  • 16

    Hansen Yang

Estado de forma

San Antonio SpursSAS
-Formulario

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    L

  • San Antonio Spurs

    139

    -

    120

    Dallas Mavericks

    W

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

    W

  • San Antonio Spurs

    115

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    W

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    L

Portland Trail BlazersPOR
-Formulario

  • Phoenix Suns

    110

    -

    114

    Portland Trail Blazers

    W

  • Portland Trail Blazers

    122

    -

    110

    Sacramento Kings

    W

  • Portland Trail Blazers

    116

    -

    97

    LA Clippers

    W

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

    L

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trail Blazers

    L

Historial de enfrentamientos

San Antonio SpursSAS

Últimos partidos

Portland Trail BlazersPOR

3

Victorias

2

Victorias

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

  • San Antonio Spurs

    110

    -

    115

    Portland Trail Blazers

  • Portland Trail Blazers

    102

    -

    115

    San Antonio Spurs

  • Portland Trail Blazers

    120

    -

    109

    San Antonio Spurs

  • San Antonio Spurs

    114

    -

    94

    Portland Trail Blazers

560

Puntos obtenidos

532
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