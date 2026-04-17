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Tyrell Feaster

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Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los LA Lakers y los Houston Rockets: eliminatorias de la NBA, precios y más

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Cómo ver el partido de la NBA entre Los Ángeles Lakers y Houston Rockets, con la hora de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

El sábado 18 de abril, en Los Ángeles,los Lakers reciben a los Rockets en un duelo estelar de la primera ronda del Oeste donde LeBron James y Kevin Durant se medirán.

Con el inicio oficial de los playoffs de la NBA 2026 este fin de semana, este duelo entre el cuarto y el quinto clasificado enfrenta a la franquicia más histórica de la liga contra un Houston en alza que por fin ha vuelto a la lucha por el título.

Los Ángeles acabó 53-29 y se hizo con el cuarto puesto, mientras Houston, con 52-30, evitó el play-in y llegó quinto.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan en el mercado secundario.

¿Cuánto cuestan las entradas para los LA Lakers vs. Houston Rockets?

Como era de esperar, los precios superan la media de la temporada regular, impulsados por la enorme afición global de los Lakers y el ansia de playoffs de Houston.

Los precios varían según la ciudad y el aforo del recinto.

En el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el precio medio del primer partido es de unos 122 dólares, aunque en el mercado secundario ya hay entradas desde 89 dólares para las esquinas de la grada superior.

Las entradas más baratas para el tercer partido en el Toyota Center de Houston han subido y ya cuestan desde 137 dólares.

Los factores que más influyen en el precio son:

  • Nivel de las localidades: las filas altas del nivel 300 son las más baratas, mientras que los asientos de pista para el primer partido en Los Ángeles superan hoy los5000dólares en reventa.
  • Si la serie llega al quinto o séptimo partido en Los Ángeles, el valor de reventa podría subir entre un 40 % y un 60 %.
  • La alta demanda de entradas para los Lakers y la temporada de 52 victorias de Houston, que ha reavivado el interés local tras años sin playoffs, incrementan aún más el precio en ambos mercados.

Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de las entradas

Equipo

Arena

Partido 1. Rango de precios de las entradas:

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

93 $ - 650 $+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ - 800 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

181 $ - 720 $+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ - 540 $+

Boston Celtics

Garden TD

195 $ - 850 $+

Hora de inicio del partido entre Los Ángeles Lakers y Houston Rockets

NBA
NBA Playoffs
Crypto.com Arena

Noticias de los equipos y alineaciones.

LA Lakers contra Houston Rockets alineaciones

LA LakersLAL
-Alineación

Suplentes

Houston RocketsHOU
-Alineación

Suplentes

Formulario

LA LakersLAL
-Formulario

  • LA Lakers

    131

    -

    107

    Utah Jazz

    W

  • LA Lakers

    101

    -

    73

    Phoenix Suns

    W

  • Golden State Warriors

    103

    -

    119

    LA Lakers

    W

  • LA Lakers

    87

    -

    123

    Oklahoma City Thunder

    L

  • Dallas Mavericks

    134

    -

    128

    LA Lakers

    L

Houston RocketsHOU
-Formulario

  • Houston Rockets

    132

    -

    101

    Memphis Grizzlies

    W

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    L

  • Houston Rockets

    113

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    W

  • Phoenix Suns

    105

    -

    119

    Houston Rockets

    W

  • Golden State Warriors

    116

    -

    117

    Houston Rockets

    W