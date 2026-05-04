Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers: eliminatorias, precios y más

Las semifinales delEste enfrentarán a los Detroit Pistons, líderes de la División Central, contra los Cleveland Cavaliers el martes 5 de mayo de 2026 en el Little Caesars Arena.
Ambos llegan agotados tras ganar sus respectivas series al séptimo partido: los Pistons remontaron un 0-3 ante Orlando, mientras que los Cavaliers superaron a Toronto en el decisivo encuentro. Los Cavs, cuarto cabeza de serie, se apoyaron en la experiencia de sus veteranos para eliminar a los Toronto Raptors en el séptimo juego. Con el mejor sembrado en racha y el “Big Three” de Cleveland en plenitud, la Ciudad del Motor se prepara para una clásica batalla de postemporada.
GOAL te dice dónde comprar entradas para el primer partido y los siguientes, y los precios actuales del mercado.
¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre los Cavaliers y los Pistons?
Tras la remontada histórica de Detroit en el séptimo partido, la demanda de entradas en la Ciudad del Motor es la más alta en casi 20 años. Aunque Detroit sigue siendo un «mercado estándar» frente a Nueva York, la importancia de las semifinales ha elevado los precios.
- Partido 1 (Detroit): Precios mínimos en reventa (SeatGeek, StubHub): 124–148 $. Entradas de categoría media en la zona inferior: 295–415 $.
- Partido 2 (Detroit): Para el duelo nocturno del jueves 7 de mayo, los asientos más baratos rondan los 135 dólares.
- Partido 3 (Cleveland): En el Rocket Arena el sábado 9 de mayo, las entradas más baratas cuestan solo 92 dólares, uno de los precios más bajos de las semifinales.
- Asientos junto a la cancha: en el Little Caesars Arena para el Partido 1 superan los 1.800 dólares, con opciones VIP en la línea de fondo hasta 4.200dólares.
Los factores que influyen en el precio son:
- El efecto Cade: tras sus 45 puntos en la primera ronda, Cunningham acapara la atención del Este y despierta gran interés local en su debut en semifinales.
- Los aficionados quieren ver si la mejor defensa dela liga puede contener a James Harden y Donovan Mitchell, y la rivalidad entre veteranos y jóvenes impulsa aún más la reventa en ambas ciudades.
Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de entrada (actual).
Equipo
Arena
Próximo partido
Precio de la entrada
New York Knicks
Madison Square Garden
Partido 1 (esta noche)
422 $+
OKC Thunder
Paycom Center
Partido 1 (martes)
159 $+
San Antonio Spurs
Frost Bank Center
Partido 1 (esta noche)
153 $+
Detroit Pistons
Little Caesars Arena
Partido 1 (martes)
124 $+
76ers de Filadelfia
Xfinity Mobile Arena
Partido 3 (viernes)
279 $+
Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
Partido 3 (sábado)
92 $+