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Tyrell Feaster

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves: eliminatorias de la NBA, precios y más

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Incluye precios de entradas para Nuggets vs Timberwolves, dónde comprarlas y más.

Los Denver Nuggets reciben a los Minnesota Timberwolves en el Ball Arena el sábado 18 de abril, en un esperado inicio de la primera ronda del Oeste.

Con el inicio oficial de los playoffs de la NBA de 2026, este duelo entre el tercer y el sexto clasificado reúne estrellas y aspiraciones de título.

Denver terminó la temporada regular con fuerza como tercer cabeza de serie (54-28), mientras que Minnesota se aseguró el sexto puesto (49-33) para evitar el torneo de play-in.

GOAL te dice dónde comprarlas y a qué precio están ahora mismo.

Hora de inicio del partido entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves

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¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre los Timberwolves y los Nuggets?

Los precios de postemporada superan notablemente la media de la temporada regular.

Los precios varían según la ronda y la ciudad: en el Ball Arena de Denver parten desde 93 dólares para el primer partido, mientras que en el Target Center de Minneapolis, para el tercero, arrancan en 181 dólares.

Los factores que más influyen en el precio son:

  • Nivel de los asientos: los asientos «nosebleed» del nivel 300 son los más baratos, mientras que los de primera fila junto a la cancha para el primer partido pueden superar fácilmente los 3000 dólares.
  • Dinámica de la serie: si la eliminatoria llega empatada a los últimos partidos, la reventa se dispara.
  • Demanda del mercado: el crecimiento de la afición en Denver y Minnesota las convierte en dos de las entradas más difíciles de conseguir del Oeste.


Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio medio de las entradas (promedio del primer partido)

Equipo

Arena

Rango de precios de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

93 $ - 650 $

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ - 800 $

Minnesota Timberwolves

Target Center

181 $ - 720 $

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ - 540 $

Boston Celtics

Garden TD

195 $ - 850 $

Noticias y plantillas de los equipos

Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves alineaciones

Denver NuggetsDEN
-Alineación

Suplentes

Minnesota TimberwolvesMIN
-Alineación

Suplentes

Estado de forma

Denver NuggetsDEN
-Formulario

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    W

  • Denver Nuggets

    127

    -

    107

    Oklahoma City Thunder

    W

  • Denver Nuggets

    136

    -

    119

    Memphis Grizzlies

    W

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trail Blazers

    W

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    W

Minnesota TimberwolvesMIN
-Formulario

  • Minnesota Timberwolves

    132

    -

    126

    Nueva Orleans Pelicans

    W

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    W

  • Orlando Magic

    132

    -

    120

    Minnesota Timberwolves

    L

  • Indiana Pacers

    104

    -

    124

    Minnesota Timberwolves

    W

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    122

    Charlotte Hornets

    L

Historial de enfrentamientos

Denver NuggetsDEN

Últimos partidos

Minnesota TimberwolvesMIN

3

Victorias

2

Victorias

  • Denver Nuggets

    108

    -

    117

    Minnesota Timberwolves

  • Denver Nuggets

    142

    -

    138

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    123

    Denver Nuggets

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    127

    Denver Nuggets

  • Denver Nuggets

    116

    -

    126

    Minnesota Timberwolves

616

Puntos obtenidos

607

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