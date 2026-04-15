Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves: eliminatorias de la NBA, precios y más

Los Denver Nuggets reciben a los Minnesota Timberwolves en el Ball Arena el sábado 18 de abril, en un esperado inicio de la primera ronda del Oeste.
Con el inicio oficial de los playoffs de la NBA de 2026, este duelo entre el tercer y el sexto clasificado reúne estrellas y aspiraciones de título.
Denver terminó la temporada regular con fuerza como tercer cabeza de serie (54-28), mientras que Minnesota se aseguró el sexto puesto (49-33) para evitar el torneo de play-in.
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Hora de inicio del partido entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves
¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre los Timberwolves y los Nuggets?
Los precios de postemporada superan notablemente la media de la temporada regular.
Los precios varían según la ronda y la ciudad: en el Ball Arena de Denver parten desde 93 dólares para el primer partido, mientras que en el Target Center de Minneapolis, para el tercero, arrancan en 181 dólares.
Los factores que más influyen en el precio son:
- Nivel de los asientos: los asientos «nosebleed» del nivel 300 son los más baratos, mientras que los de primera fila junto a la cancha para el primer partido pueden superar fácilmente los 3000 dólares.
- Dinámica de la serie: si la eliminatoria llega empatada a los últimos partidos, la reventa se dispara.
- Demanda del mercado: el crecimiento de la afición en Denver y Minnesota las convierte en dos de las entradas más difíciles de conseguir del Oeste.
Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio medio de las entradas (promedio del primer partido)
Equipo
Arena
Rango de precios de entrada
New York Knicks
Madison Square Garden
280 $ - 950 $+
Denver Nuggets
Ball Arena
93 $ - 650 $
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ - 800 $
Minnesota Timberwolves
Target Center
181 $ - 720 $
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ - 540 $
Boston Celtics
Garden TD
195 $ - 850 $
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