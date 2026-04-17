Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors: eliminatorias de la NBA, precios y más

Los Cleveland Cavaliers reciben a los Toronto Raptors en el Rocket Arena el sábado 18 de abril, en un duelo de primera ronda del Este que se prevé igualado.
Cleveland acabó cuarto del Este con 52-30, mientras que Toronto fue quinto con 46-36 tras un buen final de temporada que le evitó el play-in.
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¿Cuánto cuestan las entradas para los Raptors vs. Cavaliers?
Los precios de postemporada superan los promedios de la fase regular, y los traslados internacionales a Toronto añaden un coste extra para quienes cruzan la frontera.
En el Rocket ArenadeCleveland, las entradas para el Juego 1 arrancan en 42 dólares, mientras que en el Scotiabank Arena deToronto, para el Juego 3, se elevan a partir de 83 dólares.
Los precios suben según la demanda, la ubicación de las butacas y la importancia del partido.
- Categoría de asientos: Las gradas altas son las más baratas, mientras que las entradas junto a la cancha en el Rocket Arena para el primer partido alcanzan los 3.200 dólares.
- Si la serie regresa a Cleveland para un quinto o séptimo partido, la reventa puede dispararse.
- Demanda del mercado: Toronto y Cleveland tienen una fuerte cultura baloncestística. El ambiente de «Jurassic Park» de los Raptors y la sed de títulos de los Cavaliers hacen que estos partidos sean de los más difíciles de conseguir en el Este.
Equipo
Pabellón
Rango de precios de entrada
New York Knicks
Madison Square Garden
280–950 $+
Boston Celtics
Garden de TD
195–850 $+
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ - 800 $+
Toronto Raptors
Scotiabank Arena
83 $ - 680 $+
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ - 540 $+
Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
40 $ - 70 $+