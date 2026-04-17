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Tyrell Feaster

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors: eliminatorias de la NBA, precios y más

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Incluye precios de entradas para el partido Cavaliers vs. Raptors, dónde comprarlas y más.

Los Cleveland Cavaliers reciben a los Toronto Raptors en el Rocket Arena el sábado 18 de abril, en un duelo de primera ronda del Este que se prevé igualado.

Cleveland acabó cuarto del Este con 52-30, mientras que Toronto fue quinto con 46-36 tras un buen final de temporada que le evitó el play-in.

GOAL te dice dónde comprarlas y a qué precio están ahora mismo.

¿Cuánto cuestan las entradas para los Raptors vs. Cavaliers?

Los precios de postemporada superan los promedios de la fase regular, y los traslados internacionales a Toronto añaden un coste extra para quienes cruzan la frontera.

En el Rocket ArenadeCleveland, las entradas para el Juego 1 arrancan en 42 dólares, mientras que en el Scotiabank Arena deToronto, para el Juego 3, se elevan a partir de 83 dólares.

Los precios suben según la demanda, la ubicación de las butacas y la importancia del partido.

  • Categoría de asientos: Las gradas altas son las más baratas, mientras que las entradas junto a la cancha en el Rocket Arena para el primer partido alcanzan los 3.200 dólares.
  • Si la serie regresa a Cleveland para un quinto o séptimo partido, la reventa puede dispararse.
  • Demanda del mercado: Toronto y Cleveland tienen una fuerte cultura baloncestística. El ambiente de «Jurassic Park» de los Raptors y la sed de títulos de los Cavaliers hacen que estos partidos sean de los más difíciles de conseguir en el Este.

Equipo

Pabellón

Rango de precios de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

280–950 $+

Boston Celtics

Garden de TD

195–850 $+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ - 800 $+

Toronto Raptors

Scotiabank Arena

83 $ - 680 $+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ - 540 $+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

40 $ - 70 $+

Hora de inicio del partido entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors.

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Noticias y alineaciones

Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors alineaciones

Cleveland CavaliersCLE
-Alineación

Suplentes

Toronto RaptorsTOR
-Alineación

Suplentes

Estado de forma

Cleveland CavaliersCLE
-Formulario

  • Cleveland Cavaliers

    130

    -

    117

    Washington Wizards

    W

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    L

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    W

  • Memphis Grizzlies

    126

    -

    142

    Cleveland Cavaliers

    W

  • Cleveland Cavaliers

    117

    -

    108

    Indiana Pacers

    W

Toronto RaptorsTOR
-Formulario

  • Toronto Raptors

    136

    -

    101

    Brooklyn Nets

    W

  • Nueva York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    L

  • Toronto Raptors

    128

    -

    114

    Miami Heat

    W

  • Toronto Raptors

    121

    -

    95

    Miami Heat

    W

  • Boston Celtics

    115

    -

    101

    Toronto Raptors

    L

Historial de enfrentamientos

Cleveland CavaliersCLE

Últimos partidos

Toronto RaptorsTOR

2

Victorias

3

Victorias

  • Toronto Raptors

    110

    -

    99

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    126

    Toronto Raptors

  • Cleveland Cavaliers

    101

    -

    112

    Toronto Raptors

  • Toronto Raptors

    108

    -

    131

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    132

    -

    126

    Toronto Raptors

576

Puntos obtenidos

582