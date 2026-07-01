Cómo conseguir entradas para el partido Canadá vs. Marruecos: precios de la Copa del Mundo, información del partido de octavos de final, ofertas de última hora y más

Canadá, coanfitrión del Mundial 2026, avanzó a octavos tras vencer 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio en el 92’.
El equipo de Jesse Marsch se medirá a Marruecos, semifinalista en 2022, que superó a Países Bajos en una angustiosa tanda de penaltis.
Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el Canadá-Marruecos y cuánto costarán.
¿A qué hora empieza el partido entre Canadá y Marruecos?
El encuentro se jugará en el NRG Stadium de Houston, Texas.
¿Cómo comprar entradas para Canadá vs. Marruecos?
Los sorteos oficiales de la FIFA (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: entradas por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Canadá y Marruecos?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225 $ – 540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450 $ – 1.775 $
850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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