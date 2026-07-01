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Cómo conseguir entradas para el partido Canadá vs. Marruecos: precios de la Copa del Mundo, información del partido de octavos de final, ofertas de última hora y más

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Canadá se enfrentará a Marruecos en su próximo partido de octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Canadá, coanfitrión del Mundial 2026, avanzó a octavos tras vencer 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio en el 92’.

El equipo de Jesse Marsch se medirá a Marruecos, semifinalista en 2022, que superó a Países Bajos en una angustiosa tanda de penaltis.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el Canadá-Marruecos y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido entre Canadá y Marruecos?

El encuentro se jugará en el NRG Stadium de Houston, Texas.

¿Cómo comprar entradas para Canadá vs. Marruecos?

Los sorteos oficiales de la FIFA (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: entradas por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Canadá y Marruecos?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225 $ – 540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Canadá vs. Marruecos: todo lo que necesitas saber

Canadá vs. Marruecos

CAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

MAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Canadá vs. Marruecos: historial reciente

CAN

Últimos partidos

MAR

0

Victorias

0

Empates

2

Victorias

1

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/2
Ambos equipos anotaron
1/2

Canadá contra Marruecos: Noticias de los equipos

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