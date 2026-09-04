Cómo conseguir entradas para el Países Bajos vs Alemania: precios de la Liga A de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Una de las rivalidades más grandes e icónicas del fútbol internacional acapara el protagonismo en Ámsterdam, donde Países Bajos recibe a la tetracampeona del mundo Alemania en un espectacular duelo de la UEFA Nations League.

La afición neerlandesa convertirá el Johan Cruyff Arena en un vibrante mar naranja el jueves 24 de septiembre de 2026, con ganas de ver al equipo de Ronald Koeman lograr una gran victoria sobre sus famosos vecinos.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el Países Bajos vs Alemania, incluidos los precios de la UEFA Nations League 2026/27, la información del partido en el Johan Cruyff Arena, los horarios de inicio y los detalles oficiales de reserva.

¿Cuándo es el saque inicial del Países Bajos vs Alemania de la UEFA Nations League A?

El Países Bajos vs Alemania comienza a las 20:45, hora local, el jueves 24 de septiembre de 2026 en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam.

UEFA Nations League A - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Cómo comprar entradas para el Países Bajos vs Alemania de la UEFA Nations League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la UEFA Nations League, desde localidades de admisión general hasta lujosos paquetes VIP con sala ejecutiva, gestionados a través de los portales oficiales de las asociaciones nacionales o de mercados secundarios de entradas verificados.

Debido a la enorme demanda internacional y nacional para este partido de alto perfil, la distribución de entradas sigue fases de venta estructuradas:

Miembros oficiales del club de la KNVB ( OnsOranje ): Los miembros registrados del club oficial de aficionados de la Federación Neerlandesa de Fútbol ( OnsOranje ) reciben acceso prioritario durante ventanas exclusivas de preventa antes de la venta al público.

Venta general al público: Las localidades restantes de admisión general se ponen a la venta para el público general a través de la tienda oficial de entradas de la KNVB. Sin embargo, los partidos de alto perfil contra Alemania suelen agotarse durante las primeras fases para miembros.

Si buscas zonas agotadas o asientos de última hora para el día del partido, los aficionados pueden comprar entradas verificadas a través de mercados secundarios de entradas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Países Bajos vs Alemania de la UEFA Nations League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de la UEFA Nations League en el Johan Cruyff Arena varían según la categoría del asiento, la perspectiva de visión y el nivel de reserva:

Categorías: Los asientos se dividen en la categoría 1 estándar de la UEFA (tribunas principales laterales), categoría 2 (esquinas y niveles superiores) y categoría 3 (detrás de las porterías), con precios oficiales que suelen oscilar entre 40 € y más de 120 € .

Ubicación del asiento: Las tribunas centrales principales ( Hoofdtribune / East & West Stands ) tienen precios premium por ofrecer una visión óptima del terreno de juego, mientras que los sectores detrás de las porterías ( KOP van Zuid y North Stand ) ofrecen precios de entrada más asequibles y un ambiente animado en la grada.

Entradas digitales: El acceso al partido en el Johan Cruyff Arena se gestiona estrictamente de forma digital. Los pases del partido se envían a las carteras digitales de los smartphones o a través de aplicaciones oficiales de venta móvil de entradas, y deben escanearse en los tornos de acceso.

Precios y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

Para los partidos de la UEFA Nations League en el Johan Cruyff Arena, a los aficionados de Alemania que viajen se les asignan asientos en la sección visitante designada (North Stand Upper Tier - Blocks 416–417 / Gästeblock).

Los precios oficiales de las entradas del sector visitante para los partidos de la Nations League se fijan en línea con la normativa de la UEFA y suelen oscilar entre 35 € y 60 €.

Para comprar entradas dentro del cupo oficial visitante, los aficionados que viajen deben ser miembros registrados del club oficial de aficionados de la Federación Alemana de Fútbol (Fan Club Nationalmannschaft / DFB). Las entradas de la sección visitante son gestionadas directamente por el portal de venta de entradas de la DFB y suelen agotarse mediante sorteos internos entre miembros.

Países Bajos vs Alemania de la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Países Bajos y Alemania

Países Bajos llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con un empate 1-1 contra Marruecos en la Copa del Mundo, lo que finalmente provocó su eliminación. Antes de eso, ganó 3-1 a Túnez y 5-1 a Suecia en la fase de grupos, siendo el resultado ante Suecia el más contundente de la racha. Un empate 2-2 con Japón y una victoria amistosa por 2-1 sobre Uzbekistán completan la secuencia. En esos cinco partidos, la selección neerlandesa marcó 11 goles y encajó seis.

Alemania llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su participación en la Copa del Mundo terminó con derrotas consecutivas, por 2-1 ante Ecuador y 1-1 frente a Paraguay el 29 de junio, siendo este último resultado el que supuso su eliminación. Antes de esos tropiezos, venció 2-1 a Costa de Marfil y goleó 7-1 a Curazao en la fase de grupos. Una victoria amistosa por 2-1 en Estados Unidos abrió el verano. Alemania marcó 13 goles en esos cinco partidos y encajó seis.

Países Bajos vs Alemania: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en la UEFA Nations League en octubre de 2024, cuando Alemania derrotó 1-0 a Países Bajos en Múnich. Un mes antes, ambas empataron 2-2 en Ámsterdam en la misma competición. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Alemania ha ganado dos, Países Bajos ha ganado uno y dos partidos terminaron en empate, siendo el resultado más destacado de la selección neerlandesa en esa serie una victoria por 4-2 en Alemania en un clasificatorio para la Eurocopa de 2019.



