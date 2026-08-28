Cómo conseguir entradas para el Paderborn vs Hoffenheim: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Paderborn se enfrenta al Hoffenheim el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

Este partido marca su primer enfrentamiento en la máxima categoría desde mayo de 2020, cuando ambos equipos firmaron un empate 1-1 en Paderborn. El Hoffenheim tiene ventaja en el historial global, con tres victorias en sus últimos cinco enfrentamientos oficiales.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

El Paderborn vs Hoffenheim se disputa en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

Bundesliga - Jornada 4 20 sept 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre Paderborn y Hoffenheim que se disputa en el Home Deluxe Arena de Paderborn, tienes varias opciones principales:

Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del SC Paderborn 07: Como club local, el Paderborn gestiona la principal venta primaria de entradas. Los socios y abonados tienen prioridad, seguidos de una venta general al público en su portal oficial de entradas si quedan asientos disponibles.

Tienda oficial de entradas del TSG 1899 Hoffenheim: Si eres aficionado visitante y buscas sentarte en la zona visitante, la asignación de entradas se gestiona a través del canal oficial de venta del Hoffenheim para aficionados registrados y socios.

Plataformas de entradas secundarias y reventa

Plataformas oficiales de reventa: Ambos clubes operan plataformas oficiales de intercambio de entradas (Zweitmarkt) en las que los abonados que no pueden asistir revenden sus asientos de forma segura al precio de venta oficial.

Marketplaces de entradas de terceros: Si las asignaciones oficiales se agotan, a menudo pueden encontrarse entradas en plataformas secundarias de comparación y compraventa como StubHub. Los precios en las plataformas secundarias pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos en casa del SC Paderborn 07 en el Home Deluxe Arena dependen de la ubicación del asiento, la categoría y de si compras a través de los canales principales del club o de plataformas secundarias de reventa:

Precios oficiales de venta al público (taquilla del SC Paderborn)

Localidades de pie (Stehplatz): 14,50 € a 16,50 €

Entradas de asiento (Sitzplatz - estándar a premium): 29,00 € a 39,00 €

Sector visitante (aficionados del Hoffenheim): Aproximadamente de 14,50 € a 19,00 € para localidades de pie, y hasta 48,00 € para los bloques de asientos visitantes.

Precios del mercado secundario y de reventa

Admisión general / nivel de entrada: En plataformas de reventa y marketplaces secundarios como StubHub, los precios de las entradas suelen comenzar en torno a 40,00 € a 49,00 € para asientos generales estándar, dependiendo de la demanda.

Asientos céntricos / de alta demanda: Los asientos más cercanos al centro del campo o de categorías de alta demanda en intercambios secundarios pueden alcanzar cifras notablemente más altas en función de la disponibilidad en tiempo real.

Paderborn vs Hoffenheim de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn vs Hoffenheim

El Paderborn llega a este estreno en la Bundesliga con un resultado oficial este verano. Venció por 4-2 al 1. FC Phoenix Luebeck en la DFB-Pokal el 23 de agosto, su única victoria en una secuencia que también incluye dos empates contra el Werder Bremen, ambos por 2-2, y un triunfo por 2-0 sobre el Osnabrueck en pretemporada. Su única derrota llegó contra el Magdeburg, un 0-2 a finales de julio. En sus últimos cinco partidos, el Paderborn marcó ocho goles y encajó seis.

El Hoffenheim llega con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-0 sobre el Erzgebirge Aue en la DFB-Pokal el 22 de agosto. Antes de eso, empató 2-2 con el Tottenham Hotspur en un amistoso, después de haber perdido 3-0 contra el mismo rival el día anterior. Los resultados anteriores de pretemporada incluyeron una victoria por 3-0 sobre el Karlsruher SC y un triunfo por 3-1 contra el Holstein Kiel. El Hoffenheim marcó 12 goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Paderborn vs Hoffenheim: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 23 de mayo de 2020, en la Bundesliga, cuando Paderborn y Hoffenheim empataron 1-1 en el Home Deluxe Arena. Antes de eso, el Hoffenheim venció al Paderborn por 3-0 en Sinsheim en noviembre de 2019. En los cinco enfrentamientos registrados entre ambos, el Hoffenheim ha ganado tres, con un empate y una derrota, y los cinco partidos se han disputado en la Bundesliga o en la 2. Bundesliga.

Clasificación del Paderborn vs Hoffenheim

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Paderborn ocupa la 13.ª posición, mientras que el Hoffenheim es 11.º.