Cómo conseguir entradas para el Noruega vs Portugal: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

Noruega recibe a la vigente campeona de la Nations League, Portugal, en el Ullevaal Stadion de Oslo el domingo 27 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a enfrentarse en el partido de vuelta en el Estadio do Dragao de Oporto la semana siguiente. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A4 de la Liga A, en el que también están Dinamarca y Gales.

Noruega llega llena de confianza tras una sólida actuación en el Mundial, con Erling Haaland como referencia ofensiva de un equipo con ganas de ponerse a prueba ante la campeona de Europa. Portugal, por su parte, afronta esta eliminatoria como vigente campeona tanto de la Nations League como de Europa, lo que añade un peso significativo a ambos partidos.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Noruega vs Portugal, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Noruega vs Portugal de la UEFA Nations League A?

El Noruega vs Portugal se disputa en el Ullevaal Stadium de Oslo, con el horario oficial de inicio aún por confirmar a través de tu operador regional.

UEFA Nations League A - Jornada 2 27 sept 2026 - 14:45 Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega vs Portugal?

Las entradas para el partido de Oslo se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Noruega de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que el cupo restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) son el equivalente para el partido de vuelta en Oporto.

StubHub es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia variedad de asientos para el partido de ida en el Ullevaal Stadion de Oslo, así como entradas para la vuelta en el Estadio do Dragao de Oporto.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para esta eliminatoria:

Venta general oficial – se abre después de que terminen los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido

Entradas de visitante – los cupos de Oporto para los aficionados noruegos desplazados se gestionan a través de los canales de la FPF y pueden ser limitados

Mercado secundario – StubHub es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas

Con la Noruega de Haaland despertando un gran interés y el estatus de Portugal como vigente campeona, se recomienda reservar pronto para ambos partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega vs Portugal?

Los precios oficiales para el partido de Oslo se fijan a través de los canales de venta de la Federación Noruega de Fútbol, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible al precio oficial mientras dure la asignación. Los precios oficiales de la FPF se aplican del mismo modo para el partido de Oporto.

StubHub es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas, y esta es una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Entradas más baratas (Oslo): desde unos 40 € a 55 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías del Ullevaal Stadion

Entradas de gama media (Oslo): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio sensiblemente más alto

Partido de vuelta en Oporto: los precios van al alza dado el estatus de Portugal como vigente campeona, y se espera que la demanda de reventa aumente a medida que se acerque el encuentro

Como ocurre con cualquier partido en el que participa la vigente campeona, los precios pueden cambiar rápidamente, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Noruega vs Portugal en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Noruega vs Portugal

Noruega llega a este partido con dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles a favor y nueve en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, encadenó dos victorias seguidas, al ganar 2-1 a Brasil y 2-1 a Costa de Marfil, antes de perder 4-1 contra Francia y estrenarse con un triunfo por 3-2 sobre Senegal.

Los últimos cinco partidos de Portugal se saldaron con dos victorias, dos empates y una derrota, con nueve goles marcados y tres encajados. Su compromiso más reciente fue una derrota por 1-0 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, venció 2-1 a Croacia y 5-0 a Uzbekistán, y empató 0-0 con Colombia y 1-1 con RD Congo.

Noruega vs Portugal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en un amistoso en mayo de 2016, cuando Portugal ganó 3-0. En los cuatro partidos registrados, Portugal ha ganado tres veces y Noruega una. La única victoria de Noruega llegó en un clasificatorio para la Eurocopa de 2010, cuando ganó 1-0 en casa, mientras que Portugal se impuso 1-0 en el clasificatorio de vuelta en Lisboa al año siguiente.

Clasificación del Noruega vs Portugal

En el Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League, Noruega ocupa actualmente la segunda posición y Portugal la tercera.