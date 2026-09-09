Noruega recibe a Dinamarca en el Ullevaal Stadion de Oslo el jueves 24 de septiembre, en el arranque de su campaña 2026/27 de la UEFA Nations League en la Liga A, Grupo A4, junto a Portugal y Gales. Los dos vecinos escandinavos volverán a verse las caras en noviembre en una ocasión verdaderamente histórica, ya que será su primer enfrentamiento oficial en esta competición.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Noruega vs Dinamarca, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Noruega vs Dinamarca de la UEFA Nations League A?

El Noruega vs Dinamarca se disputa en el Ullevaal Stadion de Oslo, con el horario de inicio pendiente de confirmación por parte de tu emisora regional.

UEFA Nations League A - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega vs Dinamarca?

Las entradas para el partido de Oslo se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Noruega de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remesa restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la Unión Danesa de Fútbol (DBU) son el equivalente para el partido de vuelta en Copenhague.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre después de que cierren los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de la fecha de cada partido

Un duelo inédito – al tratarse del primer enfrentamiento de Nations League entre las dos naciones, se espera que la demanda aumente rápidamente, especialmente para el desenlace en Copenhague

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario – StubHub es tu mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas

Dada la importancia ligada especialmente al desenlace en Copenhague, se recomienda encarecidamente reservar pronto para ambos partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega vs Dinamarca?

Los precios oficiales para el partido de Oslo se fijan a través de los canales de venta de la Federación Noruega de Fútbol, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras dure la asignación. Los precios oficiales de la DBU se aplican del mismo modo para el partido de Copenhague.

Entradas más baratas (Oslo): desde unos 55 €, normalmente en las gradas superiores detrás de las porterías del Ullevaal Stadion

Entradas de precio medio (Oslo): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Desenlace en Copenhague: se espera que los precios en el Parken Stadium suban a medida que la fase de grupos llegue a su conclusión, con este primer enfrentamiento entre las dos naciones despertando ya un importante interés inicial

Como ocurre con cualquier partido que pueda decidir la clasificación final de un grupo, los precios pueden cambiar rápidamente, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Noruega vs Dinamarca en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Noruega y Dinamarca

Los últimos cinco partidos de Noruega se saldaron con tres victorias y dos derrotas, con ocho goles a favor y nueve en contra en ese tramo. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes de esa derrota, había enlazado dos victorias seguidas, al imponerse por 2-1 a Brasil y por 2-1 a Costa de Marfil, antes de una dura derrota por 4-1 ante Francia. Noruega abrió esa racha de cinco partidos con un triunfo por 3-2 sobre Senegal.

Los últimos cinco partidos de Dinamarca dejaron una victoria, dos empates y dos derrotas, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con RD Congo en un amistoso. Antes de eso, sufrió una derrota por 2-2 ante Chequia en la clasificación para el Mundial, ganó 4-0 a Macedonia del Norte, perdió 4-2 ante Escocia y empató 2-2 con Bielorrusia.

Noruega vs Dinamarca: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas dos selecciones llegó en un amistoso en junio de 2024, cuando Dinamarca ganó 3-1 en casa. En los últimos cinco partidos registrados, Dinamarca ha ganado tres veces, con un empate y una victoria de Noruega. La única victoria de Noruega en el conjunto de datos llegó en un clasificatorio para el Campeonato de Europa de 2011, cuando las selecciones empataron 1-1 en Oslo antes de que Dinamarca ganara el partido de vuelta por 2-0 en Copenhague.



