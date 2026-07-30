Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoNewcastle
St James' Park
team-logoLiverpool
Book Newcastle United vs Liverpool Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Newcastle United vs Liverpool: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

SHOPPING
Tickets
Premier League
Newcastle
Liverpool

Todo lo que necesitas saber sobre cómo reservar entradas para uno de los partidos más destacados de la jornada inaugural de la Premier League

Newcastle y Liverpool siempre protagonizan uno de los enfrentamientos más esperados de cualquier temporada de la Premier League y, por suerte para los aficionados de ambos clubes, así como para los neutrales, ambos equipos se verán las caras en St James' el domingo 23 de agosto, durante la jornada inaugural. No pierdas la oportunidad de reservar tus asientos hoy mismo.

Para añadir aún más interés, Newcastle y Liverpool tienen nuevos entrenadores al mando, tras la sorprendente reciente marcha de Eddie Howe y el despido de Arne Slot en mayo.

En cuanto a la plantilla, ambos han perdido a caras conocidas como Mo Salah y Anthony Gordon, con una oleada de jóvenes fichajes incorporados, entre ellos Bazoumana Touré (Newcastle) y Jérémy Jacquet (Liverpool).

Con ambos equipos deseosos de empezar con buen pie la nueva campaña, este promete ser otro enfrentamiento memorable. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United vs Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Newcastle United y Liverpool?

El Newcastle United vs Liverpool está programado para comenzar a las 16:30 BST del domingo 23 de agosto, en St James' Park, en Newcastle.

crest
Premier League - Jornada 1
St James' Park

Cómo comprar entradas para el Newcastle United vs Liverpool de la Premier League

Hay múltiples opciones de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para partidos hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.
  • Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que se quedaron sin entrada en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United vs Liverpool de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o derbis entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las bandas y en los anillos inferiores tienen precios premium, mientras que los del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para socios.

Forma

NEW

NEW - Formulario

WHU
W3-1
FUL
L2-0
DAR
W3-0
GAT
D1-1
BRC
L4-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

CHE
D1-1
AVL
L4-2
BRE
D1-1
SUN
W4-2
WRE
W1-0
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial reciente entre ambos

Cara a cara

NewcastleEmpateLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
8Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Noticias de los equipos y plantillas

Newcastle contra Liverpool alineaciones probables

Newcastle crest
Newcastle
NEW
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Manager

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google